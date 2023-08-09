Обнаружен только туфель. Охранника мог задрать медведь в Нижнеилимском районе

В настоящий момент поиск мужчины продолжается. Фото: СУ СК Иркутской области

В Нижнеилимском районе Иркутской области больше месяца разыскивают 34-летнего стажера-охранника частного охранного предприятия Липина Александра Валерьевича. 6 июля мужчина покинул свое рабочее место – пост охраны, который расположен в поселке Новая Игирма на 11-м километре автомобильной дороги «Восточная Магистраль» и ушел в лес в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «Убийство».

- Проведен осмотр участка местности в лесном массиве. Были обнаружены следа человека, а также мужской туфель черного цвета. Со слов работника охранной организации он принадлежит пропавшему, - рассказали в СУ СК Иркутской области.

Как сообщили охотники и рыболовы общественной организации, в месте пропажи мужчины есть большое количество бурых медведей, а также волков, рысей, росомах, которые могут угрожать жизни человека в тайге.

В настоящий момент поиск мужчины продолжается. Расследование уголовного дела находится на контроле в СУ СК по Иркутской области.

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