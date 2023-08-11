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Происшествия11 августа 2023 3:23

«Вылетела на встречку и сбила машины, будто кегли»: в сети появилось видео с жутким тройным ДТП под Иркутском

Водитель автомобиля «ВАЗ» устроил тройное ДТП на Мельничном тракте под Иркутском
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Водитель автомобиля «ВАЗ» устроил тройное ДТП на Мельничном тракте под Иркутском

Водитель автомобиля «ВАЗ» устроил тройное ДТП на Мельничном тракте под Иркутском

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Утром 11 августа в сети появились первые кадры с места жуткой аварии на третьем километре Мельничного тракта в Иркутском районе. Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, столкнулись сразу три легковых машины.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами «Мазда» и «Субару», после чего отечественный автомобиль перевернулся, - рассказывают о произошедшем в ведомстве.

Предполагаемому виновнику аварии понадобилась помощь медиков, его экстренно доставили в больницу. Однако личность мужчины все еще не установлена, этим занимаются сотрудники полиции. Травмы получил и водитель иномарки «Субару».

Пострадали двое.

Пострадали двое.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

- В настоящий момент инспекторы ДПС проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего. Правоохранители продолжают работать на месте дорожного инцидента, устраняя последствия случившегося,- заключают в Госавтоинспекции.

Момент столкновения попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как автомобиль резко появляется из-за поворота на встречно полосе и на высокой скорости сталкивается с двумя иномарками, после чего отечественная легковушка переворачивается. В последний момент еще один автомобиль успевает уклониться от столкновения и остается целым, съезжая на обочину.

- Ужас! Сбил, будто кегли, - пишут шокированные комментаторы.

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