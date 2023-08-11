«Вылетела на встречку и сбила машины, будто кегли»: в сети появилось видео с жутким тройным ДТП под Иркутском

Водитель автомобиля «ВАЗ» устроил тройное ДТП на Мельничном тракте под Иркутском Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Утром 11 августа в сети появились первые кадры с места жуткой аварии на третьем километре Мельничного тракта в Иркутском районе. Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе городской Госавтоинспекции, столкнулись сразу три легковых машины.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашинами «Мазда» и «Субару», после чего отечественный автомобиль перевернулся, - рассказывают о произошедшем в ведомстве.

Предполагаемому виновнику аварии понадобилась помощь медиков, его экстренно доставили в больницу. Однако личность мужчины все еще не установлена, этим занимаются сотрудники полиции. Травмы получил и водитель иномарки «Субару».

Пострадали двое. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

- В настоящий момент инспекторы ДПС проводятся мероприятия, направленные на установление всех причин и условий произошедшего. Правоохранители продолжают работать на месте дорожного инцидента, устраняя последствия случившегося,- заключают в Госавтоинспекции.

Момент столкновения попал на кадры камеры видеонаблюдения. На них видно, как автомобиль резко появляется из-за поворота на встречно полосе и на высокой скорости сталкивается с двумя иномарками, после чего отечественная легковушка переворачивается. В последний момент еще один автомобиль успевает уклониться от столкновения и остается целым, съезжая на обочину.

- Ужас! Сбил, будто кегли, - пишут шокированные комментаторы.