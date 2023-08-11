Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки от матери 10 детей из Иркутска

Ольга с супругом Тимофеем собирают в школу 15-летнего Владислава, 13-летнюю Нинель, 11-летнего Матвея, 9-летних двойняшек Тимура и Лилию и 8-летнюю Арину. Фото: Газета "Ангарские огни".

- На сборы в школу в этом году уйдет минимум 50 тысяч рублей. Но не имей я такого опыта в экономии, потратили бы гораздо больше. С моей оравой каждая копейка имеет цену, - делится опытом 40-летняя Ольга Небышинец из Иркутского района.

Сибирячка не понаслышке знает, как сохранить семейный бюджет, и на качестве не прогадать. Ведь Ольга - мама десяти детей. Из них шестеро 1 сентября сядут за парты. Полезными лайфхаками Ольга поделилась с КП-Иркутск.

За канцелярией – на оптовую базу

За обувью или верхней одеждой ездим обычно в масс-маркеты. Фото: социальные сети Леонида Фролова, мэра Иркутского района.

Итак, в этом году Ольга с супругом Тимофеем собирают в школу 15-летнего Владислава, 13-летнюю Нинель, 11-летнего Матвея, 9-летних двойняшек Тимура и Лилию и 8-летнюю Арину.

- Первое - на учебники не тратимся, их выдают в школе. Далее на повестке – канцелярия, - говорит Ольга. - Оптовые базы – мое спасение. Берем все целыми упаковками: 400 тетрадей, 300 ручек, 250 карандашей и так далее. На это уходит порядка 10-15 тысяч рублей, но экономим порядка 3-4, ведь базы предоставляют скидку в 10-15%. Запаса хватает минимум на полгода. Потом по необходимости закупаем штучно в магазине у дома.

Семья Небышинец уверена: их опыт полезен не только для многодетных. Можно скооперироваться всем классом и затариться канцелярией по низким ценам на оптовой базе. Более того, это не только выгодно, но и практично. Так, дети не будут задирать нос друг перед другом, хвастаясь, у кого из них рисунок на тетрадке красивее, или фломастеры ярче.

- А альбомы для рисования заменили на обычную офисную бумагу, - говорит Ольга. – Ее берем также на базах и даем детям на уроки ИЗО. А вообще списки необходимой канцелярии отправляют учителя детей. Им мы очень строго следуем.

Подписывайтесь на сообщества, каналы и группы, где сидят именно многодетные мамы. Фото: социальные сети Леонида Фролова, мэра Иркутского района.

Рюкзаки ребятишкам семья Небышинец не покупает раз в год: этого предмета хватает на два года.

Многодетная мама советует ограничиваться только самым необходимым. Точилка? Зачем навороченная, главное, чтобы функцию выполняла. Обойтись можно и без папок для тетрадей, подставок под учебники.

За формой – в гипермаркет низких цен

- Скидки, накопительные карты, бонусы, – моя выручка во всем, - говорит с улыбкой Ольга. - Особенно - при покупке школьной формы.

Ведь одежда и есть самый дорогой «лот» в списке подготовки к 1 сентября. Но Ольга уверена, при грамотном подходе можно уложиться в бюджетные 10-15 тысяч рублей. В этом плане семья Небышинец доверяет чаще гипермаркетам низких цен по типу «Маяк» или «Лента». Там можно найти блузку или юбку за 700 рублей – гораздо дешевле, чем даже на маркетплейсах.

- В интернет-магазинах не сижу, - добавляет Ольга. - Неудобно. Пару раз заказывала, но прогадала с размерами. Пришлось сдавать обратно, ждать пока поступят деньги за возврат. Да и доставка долгая. Проще съездить в магазин. Кстати, ради экономии мы отказались от красивых галстуков, бабочек, пиджаков, жилеток и гольфов. Надевается это буквально раз в год – на 1 сентября, а дальше пылится на полках. А стоит недешево!

И не нужно, по словам многодетной мамы, брать кучу нарядов – достаточно пары сменных комплектов. Все равно ребенок не носит больше, а кроме того быстро растет.

Многодетная мама советует ограничиваться только самым необходимым. Фото: Фото: Газета "Ангарские огни".

- А за обувью или верхней одеждой ездим обычно в масс-маркеты, - говорит Ольга. – Там можно найти недорогое – по акции, особенно если брать не в сезон, и качественное. Дети активные, пару китайских туфель «убивают» за полгода. Качественное служит дольше. Смысл брать дешевую несколько раз, когда за эту сумму можно купить хорошую.

В рукаве у Ольги, кстати, припасен еще один лайфхак:

- Подписывайтесь на сообщества, каналы и группы, где сидят именно многодетные мамы. Это те люди, которые всегда в курсе всех распродаж, акций и скидок, - говорит Ольга. - И совместные закупки – тоже в помощь.

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