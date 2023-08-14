Названа версия гибели 20-летней девушки, пропавшей из ночного клуба в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Эта трагедия потрясла весь Иркутск - бесследно пропала 20-летняя девушка. 4 августа с заявлением об исчезновении в отдел полиции пришла ее подруга. Она рассказала, что в тот день приятельница отдыхала в ночном клубе по улице Красных Мадьяр, но примерно в 5 утра ушла в неизвестном направлении. После этого она перестала отвечать на звонки, сообщения и не вернулась домой, чем заставила близких волноваться.

Сотрудники полиции и волонтеры начали поиски и распространение ориентировок с приметами молодой иркутянки в соцсетях и СМИ. Среди отличительных черт у нее имелись пирсинг и татуировки. Однако в среду, 9 августа, стало известно, что работы завершены. Разыскиваемая была найдена мертвой, сообщали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Однако другие обстоятельства случившегося не раскрывались.

Как стало известно КП-Иркутск от источника в правоохранительных органах, в настоящее время рассматривается версия о самоубийстве.

В настоящее время проводится доследственная проверка по статье 110 УК РФ "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего".