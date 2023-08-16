«Для нас открыт целый мир!»: семья из Сибири превратила старый микроавтобус в дом на колесах и отправилась в кругосветку

О своих приключениях супруги рассказали КП-Иркутск. Фото: из личного архива героев публикации

Еще пару лет назад Денис и Алена Орловы жили в Иркутске. Он - инкассатор, она - банковский работник. В выходные ездили на природу, на Байкал, ходили в походы, открывали новые места. Но этого им казалось мало – душа просила путешествий! И тогда они накопили денег, приобрели старенький микроавтобус, соорудили из него автодом и… отправились в кругосветку. О своих приключениях супруги рассказали КП-Иркутск.

За дверью машины открывается целый мир

- Мне 33 года. Алене 32. В браке мы уже 8 лет, детей пока нет, - рассказывает Денис Орлов. - Путешествия всегда были неотъемлемой частью нашей жизни, но из-за того, что большую часть времени мы проводили на работе, выбираться получалось только в небольшие поездки по Иркутской области и Бурятии. Но мы мечтали увидеть больше!

За два года Орловы накопили денег, приобрели микроавтобус «Тойота Хайс» 1994 года выпуска и решили сделать из него дом на колесах. Удобно: квартира всегда с тобой! Первым делом сибиряки заменили старый двигатель на новый, а затем преобразили салон. Помогал их друг, профессиональный сборщик мебели. Автомобиль стоил 480 000 рублей, на ремонт и переоборудование ушло еще 340 000.

Первым делом сибиряки заменили старый двигатель на новый, а затем преобразили салон. Фото: из личного архива героев публикации

- Чертежей не было. Делали все так, как считали нужным. В автодоме у нас есть кухонная зона с газовой печью, спальня, биотуалет, переносной душ и холодильник. Кровать служит одновременно шкафом для вещей. Есть также шезлонги и стол. Мы даже возим с собой надувную лодку с веслами, она хранится на крыше микроавтобуса. У нас есть все условия для комфортного передвижения. Многие удивляются, как можно жить в микроавтобусе? Но мы не живем там. Когда мы открываем дверь, перед нами открывается целый мир!

В автодоме есть все условия для комфортного передвижения. Фото: из личного архива героев публикации

Изначально иркутяне планировали просто съездить на машине в отпуск на юг России: по пути заехать в Красноярск, на Урал, побывать на Кавказе, увидеть Эльбрус и отдохнуть на море в Краснодаре. Но на тот момент страны начали постепенно снимать ковидные ограничения. Открыли границу с Монголией. Орловы решили, что попутешествовать по России они еще успеют, и 21 июля прошлого года отправились в страну кочевников.

Стали блогерами-путешественниками

Кадрами путешествия по Монголии и пустыне Гоби, которое длилось месяц, Орловы поделились с подписчиками: у супругов уже был YouTube-канал о поездках по региону. Вели его для себя. Неожиданно ролик про страну кочевников начал набирать тысячи просмотров, подписчикам понравился стиль начинающих блогеров. К тому времени границы открыл и Казахстан.

Изначально иркутяне планировали просто съездить на машине в отпуск на юг России. Фото: из личного архива героев публикации

- Мы решились на кругосветное путешествие. Из Монголии вернулись в Россию, уволились с работы (блог постепенно начал приносить доход), и меньше чем через месяц снова отправились в путь, - рассказывают Алена и Денис. - Честно, не многие нас поддерживали. Говорили, что в мире неспокойно, что нужно оставаться дома, рожать и воспитывать детей. Но мы твердо стояли на своем и понимали, что хотим увидеть разные страны. А судьба как будто нас проверяла.

Незадолго до увольнения и начала путешествия Алене предложили повышение с переводом в Москву.

- Но мы понимали, что, если согласимся, то предадим мечту. Друзья говорили, мол, посмотрите мир, а потом вернетесь домой нищие, и снова придется устраиваться на работу. Пусть даже так! Зато год пройдет в путешествиях и запомнится на всю жизнь.

Всего за год преодолели 37 000 километров. Фото: из личного архива героев публикации

Супруги поехали на Алтай, затем побывали в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии и сейчас находятся в Армении. Всего за год преодолели 37 000 километров. В каждой стране стараются пожить хотя бы месяц. Знакомятся с местными жителями, их культурой, обычаями, традиционной кухней, достопримечательностями. В Монголии, например, посетили семью настоящих кочевников, и, не зная языка, изъяснялись с помощью жестов и улыбок.

Постепенно путешественники обзавелись хорошей съемочной аппаратурой, научились делать качественный монтаж роликов. В результате блог вырос до 114 тысяч подписчиков. Ролики начали размещать на популярных цифровых видеосервисах. Появились рекламодатели - это и стало основным источником дохода.

Иркутяне знакомятся с местными жителями, их культурой, обычаями, традиционной кухней, достопримечательностями. Фото: из личного архива героев публикации

- Поддерживают и сами подписчики, передают донаты (пожертвования – прим. Редакции). Например, чтобы попасть из Казахстана в Азербайджан требовалось заплатить 100 000 рублей и отправить машину грузом по морю. И за две недели зрители помогли нам собрать деньги, - рассказывают иркутяне. – Отправляют и посылки: дарили бинокль, фляжку, сухое мясо, православную икону. Это очень приятно, и мы стараемся благодарить в ответ. Устраиваем в прямом эфире конкурсы, дарим сувениры из стран, в которых бывали, делаем подарки сами, например, ловцы снов. За время путешествия мы отправили около сорока посылок в разные уголки мира.

Чтобы попасть из Казахстана в Азербайджан иркутянам требовалось заплатить 100 000 рублей и отправить машину грузом по морю. Фото: из личного архива героев публикации.

30 тысяч в месяц на путешествия

На вопрос, сколько нужно иметь в кошельке, чтобы позволить себе путешествие в доме на колесах, Алена и Денис затрудняются ответить. Все зависит от потребностей туристов и цен на продукты питания и топливо в каждой конкретной стране. Иркутяне готовят самостоятельно. Удивительно, но условия позволяют создавать кулинарные изыски – будь то кутабы (азербайджанские пирожки – прим. Редакции) или салат оливье к новогоднему столу.

В среднем, по их словам, можно тратить от 30 тысяч рублей в месяц. Главное, чтобы не выходил из строя автодом.

Условия автодома позволяют создавать иркутянам кулинарные изыски – будь то кутабы или салат оливье к новогоднему столу. Фото: из личного архива героев публикации

- За год мы ломались в пути два раза. По дороге по пустыне Гоби, на кочке у нас вырвало задние амортизаторы и немного пробило бензобак. Вторая неприятность произошла в Азербайджане: лопнул ремень генератора. Машина заводилась, но не работал аккумулятор и не было охлаждения двигателя. К счастью, на помощь пришли местные жители! Они не только безвозмездно помогали устранить поломку, но и пригласили к столу, угощали чаем и рассказывали о своей стране, - рассказывают Алена и Денис. – Чтобы не возникало непредвиденных ситуаций, мы следим за состоянием автомобиля, меняем фильтры, заливаем качественное топливо. У нас всегда есть запчасти.

Без сложностей не обходится

Главная трудность – это разлука с семьей. Иркутяне поддерживают связь с родителями и друзьями с помощью видеозвонков.

Кадрами своего путешествия Орловы делятся с подписчиками. Фото: из личного архива героев публикации

- Еще один минус – это отсутствие возможности получить медпомощь. Когда мы находились в Узбекистане, там были сильные морозы, мы часто простывали. Приходилось лечиться самим. Ставили горчичники, банки, пили горячий чай с медом и ягодами. К счастью, ничего серьезного, быстро шли на поправку. А вот с зубами ситуация сложнее… (смеются). Приходилось искать клиники, записываться на прием.

Супруги планируют обогнуть весь земной шар. Фото: из личного архива героев публикации

Супруги планируют обогнуть весь земной шар. Сейчас собираются отправиться в Турцию, прокатиться по странам Европы, заехать в Африку, в США и вернуться обратно в Россию, во Владивосток. Возможно, удастся побывать в Австралии и Японии.

НА ЗАМЕТКУ

Лайфхаки для поездок на автодоме

1. Найти парковку

В некоторых странах сложно найти стоянку. Спасает приложение Overlander, с помощью которого можно отыскать безопасную удобную парковку.

- Мы поздно узнали о нем. Поэтому, в Узбекистане, например, оставляли автодом возле местных супермаркетов. Но наша машина не привлекала внимания, а еще можно было зарядить гаджеты в супермаркете, - говорят Денис и Алена.

2. Снизить вероятность взлома

- Когда мы пересекаем границу, мы обязательно покупаем небольшой флаг этой страны и устанавливаем его на внутреннюю панель автомобиля, - рассказывают иркутяне. - Таким образом мы показываем уважение к местным жителям и, возможно, оберегаем свое имущество от хулиганов. Все-таки не каждый решится покуситься на что-то, что является его государственным символом.

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