«Не могу терять драгоценное время»: узнав о страшном диагнозе, сибирячка в 50 лет снова стала студенткой

Евгения приняла решение не опускать руки, а бороться. Фото: из личного архива героини публикации

Когда 51-летняя парикмахер Евгения Дулмаева из Бурятии два года назад отправилась на медицинский осмотр за справкой для работы, и представить не могла, чем все это закончится. Она собиралась ехать на вахту, должна была принести документы. Врачи огорошили: первая стадия рака. УЗИ показало, что в яичнике женщины находится 5-сантиметровое новообразование.

Казалось, все страшное позади

- Я была в шоке, - признается Евгения. – У меня никогда не было жалоб на здоровье, я не ощущала, что чем-то больна. Долго не могла поверить в то, что это произошло со мной. Сначала никому не говорила о своем диагнозе, закрылась от окружения. Мне было тяжело признаться в этом…

Евгения приняла решение не опускать руки, а бороться. Главным стимулом для нее служил ее 31-летний сын и невестка. Женщина мечтала понянчить внуков! Уже через месяц Евгении провели операцию в Улан-Удэ – врачам пришлось удалить яичники, матку и маточные трубы. 6 месяцев Евгения проходила курсы химиотерапии. Казалось, все самое страшное осталось позади. Однако через время анализы не улучшились. Превышение нормы онкомаркеров в крови говорило о том, что рак из организма сибирячки не ушел до конца.

6 месяцев Евгения проходила курсы химиотерапии. Фото: из личного архива героини публикации

- Я вновь обратилась к врачам. Оказалось, что предыдущие специалисты не убрали у меня лимфоузлы. По протоколу они должны удаляться. Из-за них образовалась метастаза около почек и в брюшной полости. Мне предложили подождать еще два месяца. Чего ждать и зачем? Не объяснили, - рассказывает Евгения. – На тот момент сын жил в Красноярске. Он предложил приехать к нему на обследование.

В онкологическом диспансере Евгения познакомилась с очень внимательным и отзывчивым хирургом. Изучив историю ее болезни, он сразу же понял, что медлить женщине нельзя и предложил провести еще одну операцию. В декабре 2022 года сибирячка вновь легла под нож. А после этого были очередные полгода химиотерапии.

Как признается Евгения, курсы лечения ей давались довольно тяжело. Из-за серьезных препаратов образовалась эрозия желудка и артроз. К тому же метастазы не прошли полностью. Тогда Евгении помогла ее невестка. Женщина работает врачом и помогла свекрови получить направление на консультацию в одну из клиник Санкт-Петербурга. Сейчас Евгения находится там. В скором времени специалисты наметят очередной план лечения. До города на Неве сибирячка добралась с помощью земляков.

Из-за серьезных препаратов у женщины образовалась эрозия желудка и артроз. Фото: из личного архива героини публикации

- Моя подруга опубликовала в соцсетях пост, что мне требуется финансовая помощь. На лекарства, а также на покупку билетов до Санкт-Петербурга, - признается Евгения. – За несколько дней удалось собрать нужную сумму. Я не ожидала такого внимания и участия со стороны людей. Мало того, что они отправляли деньги, я получала еще десятки смс-сообщений о поддержке и пожеланий здоровья. Это очень приятно! Спасибо большое всем моим землякам и знакомым, которые откликнулись на мою беду!

Стала студенткой в 50 лет

Сибирячка признается, что строить планы на будущее она пока не готова. Но онкология дала ей многое понять о жизни.

- Осознала, что не могу терять драгоценное время, так и решила пойти учиться, – рассказывает Евгения. – Поступила в художественное училище. Занимаюсь в онлайн-формате. Если честно, в детстве я мечтала стать художником, нравится рисовать. Подумала, что пока нахожусь на лечении и не работаю, выучусь на педагога дополнительного образования. И с детьми, и с взрослыми прекрасно нахожу общий язык.

А еще женщина подала документы для получения субсидии на развитие своего бизнеса по социальному контракту. Сибирячка планирует быть иллюстратором и выполнять заказы на изготовление картинок для книг и статей, шаржей и рекламных материалов.

Сибирячка планирует быть иллюстратором и выполнять заказы на изготовление картинок для книг и статей. Фото: из личного архива героини публикации

- Я думаю, что этому поспособствовала онкология, - рассказывает Евгения. – Ведь для чего-то это испытание мне было дано. Возможно, чтобы на момент задуматься, остановиться и переосмыслить свою жизнь, а также заняться наконец-то тем, чем хотела всегда. Я живу с этим диагнозом два года. И я знаю несколько успешных примеров людей, которые борются с раком десятилетиями. При этом они не падают духом, а строят планы, путешествуют и стараются жить полной жизнью. Я понимаю, что тоже могу!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ ЕВГЕНИИ ДУЛМАЕВОЙ:

Номер счета: 40817810009165975698

Получатель: Бурятское отделение №8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

Корр.счет: 30101810400000000604

ИНН: 7707083893

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