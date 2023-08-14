«От удара подбросило в воздухе»: 17-летний лихач переехал школьницу на «зебре», припарковал машину и…пошел домой

Полицейские выясняют все обстоятельства и степень вины участников случившегося. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пугающие кадры с одной из камер видеонаблюдения в городе Шелехове Иркутской области попали в сеть в минувшее воскресенье. На них запечатлено ДТП с участием 10-летнего ребенка. Как позже выяснилось, все произошло на улице Орловских Комсомольцев днем 12 августа. Видно, как девочка перебегает через дорогу по пешеходному переходу, в этот момент ее сбивает белая Toyota Corona Premiо. От удара школьницу подбрасывает в воздухе, но иномарка продолжает движение, из-за чего та оказывается под машиной. Лишь отъехав на несколько метров, водитель и пассажиры выходят из салона и направляются к пострадавшей. Далее видео обрывается, однако подробностями жуткой аварии поделились в правоохранительных органах.

- С места происшествия экипаж «скорой помощи» доставил ребенка в медучреждение Иркутска, где врачи диагностировали у школьницы ушибы и ссадины, после чего отпустили домой, - рассказали корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Ее мама в момент аварии находилась в городе Черемхово, пока девочка несколько дней гостила у 25-летней сестры. В тот день она одна отправилась в магазин.

При этом, водителя на месте случившегося не нашли. Его автомобиль стоял припаркованным во дворе неподалеку. Вскоре полицейские установили личности всех, кто находился в иномарке в момент случившегося. Оказалось, что за рулем был 17-летний подросток, у которого, конечно же, нет прав. Людям в форме он пояснил, что растерялся, поэтому оставил машину, отправился домой, откуда уже добровольно явился в отдел полиции. Toyota помещена на спецстоянку. К слову, без происшествий лихач проездил чуть более суток – авто он купил 10 августа.

- Полицейские выясняют все обстоятельства и степень вины участников случившегося, - заключают в ведомстве.

Тем временем сотрудники прокуратуры Шелехова проконтролируют результаты проверки. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный водитель сбил парня с коляской, погибла 2-месячная девочка (подробнее)

Роман в конюшне: верблюдица Тося и жеребец Шаблон полюбили друг друга в иркутском питомнике (продолжение)

Третий подозреваемый сдался сам: полная история избиения инвалида СВО в Забайкалье (подробнее)