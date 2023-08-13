Третий подозреваемый сдался сам: полная история избиения инвалида СВО в Забайкалье

В Забайкалье задержан третий обвиняемый по факту публичных действий. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

Михаил Таскин сейчас знаменит на все свое родное Забайкалье, да и за его пределами. Он вернулся с Украины, где исполнил свой воинский долг. На линии соприкосновения Михаил был уважаемым человеком. Имеет награды – медали за взятие Соледара, за взятие Бахмута, «За отвагу». Вернулся домой без одной ноги – потерял в бою, вытаскивая из-под обстрела товарищей. Но известным в Забайкальском крае стал не благодаря заслугам в бою. Еще в начале августа инвалида СВО жестоко избили трое земляков.

Михаил Таскин сейчас знаменит на все свое родное Забайкалье. Фото: телеграм-канал Александра Осипова

А дело было так. Михаил со своим боевым товарищем, который тоже недавно вернулся с СВО без ноги, решил посидеть в кафе вечером 4 августа. Но в заведении к ним пристала компания из четырех мужчин и двух женщин, которые начали оскорблять и угрожать.

- Особой причины конфликта не было, - говорит КП-Иркутск Михаил.

Обычная история, когда люди переборщили с алкоголем, и начали приставать к окружающим.

Но Михаил - человек спокойный. Вместе с другом решили уйти из заведения. Только по дороге машина сломалась, а та самая компания все это время продолжала преследование.

- Они выбили стекла и вытолкнули обоих из машины. Силы совсем не равны, - рассказывает КП-Иркутск сестра Михаила, Нина. - Брат пытался позвонить, позвать кого-нибудь на помощь, но у него отобрали и сломали телефон. А еще сорвали с формы все их награды и избили мужчин.

После избиения бывших участников СВО оставили лежать на дороге.

- Позже товарищ брата смог дозвониться до меня. Тогда наш с Михаилом родной брат тут же завел машину и приехал за ними, - делится сестра бойца. – На следующее утро уговорила брата поехать в местную больницу. Но ночью 6 августа брата доставили в Краснокаменскую больницу. Там ему провели обследование. Отделался сотрясением мозга, сломанным носом и ушибами. А в обед 7 августа Мишу санавиацией доставили в Читу. Сейчас он все еще находится там.

- Я не в обиде на этих мужчин, - говорит Михаил. – Мне не так было больно, когда били, как то, что срывали награды. Но считаю, что наказание они все-таки должны понести. Их следует изолировать от общества.

Кстати, ситуация, произошедшая с Михаилом, находится на особом контроля правительства Забайкальского края.

- Мне лично звонил заместитель губернатора. Предлагал помощь и поддержку финансовую, - говорит Михаил. - Но родственники и близкие уже все доставили. Ни в чем сейчас не нуждаюсь.

КП-Иркутск поинтересовалась, может, герой нуждается в протезе. Но и на этот вопрос он скромно отмолчался.

А пока Михаил находится на лечении, следственный комитет призывает к ответственности участников потасовки.

- Возбуждены уголовные дела по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорят сотрудники прокуратуры Забайкалья.

Ранее 19 и 27-летние преступники были задержаны. Следователи предъявили им обвинения. Сейчас до 5 октября мужчины находятся в СИЗО.

- Ранее оба мужчины привлекались к уголовной ответственности, один из них за нарушение правил дорожного движения, второй – за совершение преступлений против половой свободы, а также кражи, угона автомашины и грабежа. В настоящее время они являются безработными, - сообщали сотрудники СУ СКР по Забайкалью.

Третий 43-летний мужчина, который участвовал в избиении, был объявлен в розыск. Но сегодня, 13 августа, был задержан.

- Сегодня в Забайкалье следственными органами задержан третий обвиняемый. Непосредственно перед задержанием обвиняемый вышел на связь с прокурором Нерчинско-Заводского района, который в ходе встречи и переговоров убедил его не препятствовать ходу расследования уголовного дела и прибыть в правоохранительные органы, после чего лично препроводил его в местное отделение полиции, - говорят сотрудники региональной прокуратуры.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.