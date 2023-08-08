27-летнего мужчину, который избил инвалида СВО, отправили в СИЗО в Забайкалье

27-летний житель Забайкалья, помещен до 5 октября в следственный изолятор.Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю.

Михаил Таскин, боец СВО из Забайкалья, вернулся оттуда, исполнив свой воинский долг до конца. Имеет награды – медали за взятие Соледара, за взятие Бахмута, «За отвагу». Вернулся домой без одной ноги – потерял в бою, вытаскивая из-под обстрела товарищей. Но известным в своем родном Забайкальском крае стал не по этой причине: на мужчину вместе с его боевым товарищем напали. Нетрезвая компания подошла к бойцам, которые встретились в кафе и мирно сидели. А когда Михаил с товарищем решили уйти, избегая конфликта, продолжила преследование на машине. По пути автомобиль Михаила заглох. Тогда на них и напали: избили и оставили одних без помощи. Михаилу сломали нос. Также он заработал сотрясение головного мозга и ушибы.

История прогремела на всю страну в выходные, 6 августа. Но о нападавших все эти дни информации было немного – кто они, почему так поступили, какое наказание понесут. И вообще, кто все-таки виновен? В компании было шесть человек – четверо мужчин и две женщины, но кто из них какое участие принимал? Сегодня, 8 августа, одного из нападавших отправили в следственный изолятор. Им оказался 27-летний житель Забайкалья, он по решению суда на время расследования помещен под стражу, пока срок определили до 5 октября.

- Особой причины конфликта не было, - говорит КП-Иркутск Михаил. – Но нас преследовали на машине, потом выбили стекла и вытолкнули обоих из автомобиля. Силы совсем не равны, мой товарищ в бою также потерял ногу.

- Брат пытался позвонить, позвать кого-нибудь на помощь, но у него отобрали телефон, сломав его, - рассказывает КП-Иркутск сестра Михаила, Нина. - Сорвали с формы и все их награды, а затем и избили.

Когда компания скрылась, товарищ Михаила смог дозвониться до Нины.

- Мы поехали за ними, - делится сестра бойца. – А на следующее утро брат поехал в местную больницу. Но ночью 6 августа брата доставили в Краснокаменскую больницу. Там ему провели обследование. А в обед 7 августа Мишу санавиацией доставили в Читу.

Сейчас Михаил чувствует себя хорошо. Не жалуется и ни в чем не нуждается.

- Я не в обиде на этих мужчин, - говорит Михаил. – Мне не так было больно, когда били, как то, что срывали награды. Но считаю, что наказание они все-таки должны понести. Их следует изолировать от общества.

Суд Нерчинского-Заводского района удовлетворил ходатайство следователей следственного комитета по Забайкальскому краю.

- 27-летнему мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступлений по фактам публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан и умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества, - говорят сотрудники ведомства.

Уже завтра, 9 августа, следователи предъявят обвинение второму нападавшему. Сотрудники СК будут ходатайствовать в суде об его аресте. Кстати, третий 43-летний обидчик все еще не пойман. Его объявили в розыск.