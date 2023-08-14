В Бурятии пьяный водитель сбил молодого отца с коляской, двухмесячный ребенок погиб

По вине пьяного водителя погиб 2-месячный младенец. Фото: СУ СК по Республике Бурятия

Трагическое ДТП произошло в Заиграевском районе Бурятии. Здесь по вине пьяного водителя погиб 2-месячный младенец.

Все случилось вечером, 13 августа. 44-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения передвигался на иномарке «Тойота Калдина» по одной из улиц села Усть-Брянь. В этот момент по обочине дороги шли парень и девушка. Они катили детскую коляску, внутри которой находилась 2-месячная девочка. На высокой скорости водитель совершил наезд на молодого человека и коляску с ребенком. От полученных повреждений младенец скончался по пути в больницу в карете скорой помощи. 19-летнего юношу же госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали состояние опьянения водителя с помощью алкотестера. Также у мужчины изъяли образцы крови для проведения химических исследований. Следователи СК завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее смерть человека».

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого водителя меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в СУ СК Республики Бурятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третий подозреваемый сдался сам: полная история избиения инвалида СВО в Забайкалье (подробнее)

Роман в конюшне: верблюдица Тося и жеребец Шаблон полюбили друг друга в иркутском питомнике (подробнее)

«Даже не прятался - думал, что о нем все забыли»: криминального авторитета выследили спустя 20 лет после заказного убийства бизнесмена (подробнее)