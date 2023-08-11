«Даже не прятался - думал, что о нем все забыли»: криминального авторитета выследили спустя 20 лет после заказного убийства бизнесмена

Уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Многоэтажка в Свердловском районе Иркутска, 13 ноября 2003 года, на часах около семи часов утра. В такое время многие еще спят, в доме тихо. Выстрел! Его слышали многие в округе. Он прозвучал во дворе. Мужчина навзничь падает на землю, на снегу лужа крови. Жертва, как потом выяснится, шел в гараж за машиной. О его расписании и маршрутах убийцы прекрасно были осведомлены. И затаившись, ждали…

Убийство за обман

Жертва, как позже станет известно, - 38-летний иркутский предприниматель Константин Измайлов (имя изменено по этическим причинам – прим. Ред.). А Заказчик убийства - компаньон по бизнесу Олег Снаткин (имя изменено – прим. Ред.).

- Коммерсант занимался поставками аппаратуры для потребностей железной дороги. Для развития бизнеса обращался к знакомым коммерсантам, брал деньги. Среди них и заказчик убийства, - рассказывает следователь по особо важным делам СУ СК Иркутской области, майор юстиции Михаил Татаров. – Однако через время будущая жертва начал осуществлять вывод средств через подставные фирмы, таким образом, обманывая своего компаньона. И он об этом узнал.

И, естественно, не оценил! Снаткин разозлился и начал готовить план мести. Для этого обратился к 43-летнему Василию Грюзову (имя изменено – прим. Ред.). Он занимал высшее положение в преступной иерархии и обладал непререкаемым авторитетом в криминальном мире, причем не только в Братске, но и в Иркутске. Помимо преступной деятельности, мужчина также занимался бизнесом в сфере переработки твердых бытовых отходов.

Грюзов в свою очередь дал распоряжение об устранении Измайлова еще одному криминальному авторитету, создателю одной из организационных преступных группировок в Иркутске Антона Кликова (имя изменено – прим. Ред.). Так, в его подчинении была одна группировка Дениса Маякова (имя изменено – прим. Ред.). В те годы она славилась тем, что «крышевала» средний и малый бизнес в Ленинском районе и микрорайоне Иркутск-II. Занимались угонами автомобилей, вымогательствами и выбиванием долгов у предпринимателей.

- Структура банды была трехуровневой, контролировал ее Грюзов. Поэтому его указания для Кликова и нижестоящих были беспрекословны, - поясняет Михаил Татаров. – Кликов связался со Снаткиным и получил от него всю необходимую информацию о жертве – адрес, госномер и марку автомобиля, местоположение гаражного кооператива, а также фотографию. В свою очередь Кликов передал вводные данные Маякову и трем исполнителям.

Готовились к расправе 2 месяца

Убийцы готовились к расправе на протяжении двух месяцев. Они следили за Измайловым, тщательно разрабатывали план убийства, график передвижения предпринимателя, примерное время его выхода из дома и с работы. Однако преступники все равно ошиблись.

- В назначенный для убийства день один из исполнителей принял прохожего за Измайлова и произвел выстрел. Оказалось, что они ранили случайного мужчину. Исполнители бросились наутек и оставили на месте происшествия обрез ружья, - рассказывает Михаил Татаров. – Несмотря на совершенную ошибку, им было поручено довести дело до конца. Сначала они хотели переиграть сценарий и убить Измайлова возле места работы. Но в итоге вернулись к первоначальному плану.

Через две недели после этого вооружились еще одним обрезом и прибыли к дому Измайлова. Один из исполнителей находился в машине, двое следовали за жертвой. Нагнав обидчика заказчика, они произвели смертельный выстрел.

- Погибший не подозревал, что на него планируется покушение. Однако, следователи узнали от близкого окружения Измайлова о том, что перед смертью он был довольно нервным и раздражительным. Даже начал курить, хотя до этого завязал с этой привычкой, - рассказывает Михаил Татаров. – Возможно, в тот момент он как раз осуществлял вывоз денежных средств и предполагал, что эта информация может дойти до его партнера. В ходе следствия разрабатывалась версия о том, что убийство могло произойти из-за коммерческой деятельности погибшего. Но прямых улик против членов группировки не было.

После того как Измайлов скончался, исполнители доложили вышестоящим о том, что довели дело до конца. За убийство предпринимателя они получили 2000 долларов. Сколько заработали другие участники криминальной цепочки – неизвестно.

«Принимал судьбоносные решения»

Уголовное дело долгое время оставалось нераскрытым. В 2010 году Иркутский областной суд признал Кликова, Маякова и исполнителей виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе – в убийстве Измайлова.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет. Фото: СУ СКР по Иркутской области

- Во время следствия Маяков выдвинул версию, что ранее у него произошел конфликт после ДТП с Измайловым, и, якобы, испытывая к нему личную неприязнь, он проследил за ним и убил, - рассказывает Михаил Татаров. – Но следователи поняли, что это сделано для того, чтобы отвести подозрения от Кликова и вышестоящих криминальных авторитетов. Поэтому эта версия была исключена.

Участников ОПГ приговорили к длительным срокам лишения свободы. Криминального авторитета Грюзова объявили в федеральный розыск, на тот момент он уже был в бегах.

- Он перебрался в Новосибирск. Скорее всего, его успели предупредить о том, что его имя фигурирует в деле. Он обосновался в городе, построил дом и все это время жил на деньги, которые получил преступным путем, - поясняет Михаил Татаров. – Паспортные данные не менял, нигде по документам не фигурировал. В последние годы только начал оформлять на себя недвижимость. Вероятно, считал, что все уже забыли про него.

В октябре 2022 года оперативники установил, где прячется Грюзов, и задержали его. 63-летнего мужчину этапировали в Иркутск и поместили в СИЗО. К тому моменту заказчик убийства Олег Снаткин уже скончался. На допросах криминальный авторитет сначала не признавал вину, но в последующем сознался в своей причастности к преступлению, раскаялся. Также свои показания дали бывшие исполнители. Кто-то из членов группировок уже находится на свободе, кто-то продолжает отбывать наказание, кого-то уже нет в живых.

- Следствие полагает, что на руках Грюзова крови нет. Он никогда не действовал как исполнитель убийств. Но решения о судьбе тех или иных людей он, конечно же, принимал, - рассказывает Михаил Татаров. – Все-таки он был одним из крупных криминальных авторитетов того времени.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет.

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