Приходят клиенты старше 30 лет и просят набить пачку «Доширака»: учительница, ставшая тату-мастером, рассказала о работе

Алиса Шобохова бросила все ради воплощения мечты. Фото: из личного архива героини публикации

Бросить все ради воплощения мечты рискнет не каждый. А вот 29-летняя ангарчанка Алиса Шобохова смогла: из учителя она переквалифицировалась в тату-мастера.

Обожала работать с детьми

- Рисованием увлекаюсь с детства. Это мне передалось от отца. Он очень творческий человек, ему нравится искусство, - рассказывает КП-Иркутск Алиса Шобохова. - Я окончила художественную школу с красной медалью, затем на отлично защитила выпускную работу в художественном училище, где проучилась несколько лет.

Сибирячка мечтала больше времени посвящать творчеству, и зарабатывать именно на этом. Фото: из личного архива героини публикации

По специальности Алиса мастер-керамист. После учебы расписывала сувениры на заказ. Но нужна была стабильность. И подходящая вакансия подвернулась: в художественную школу в Иркутске требовался педагог изобразительного искусства.

- Я преподавала академический рисунок, историю искусств, композицию и скульптуру, - рассказывает Алиса. - На тот момент мне был 21 год, а детям из моего класса примерно по 10-12 лет. Мы легко нашли общий язык, мне невероятно нравилось передавать им знания!

Но спустя два года решила все изменить. Мечтала больше времени посвящать творчеству, и зарабатывать именно на этом.

Сибирячка признается, что ей хотелось больше проявлять себя. Фото: из личного архива героини публикации

- А еще иногда сталкивалась с осуждением, - говорит Алиса. - Я никогда не одевалась эпатажно, но бывало, что меня критиковали, когда надевала кроссовки с юбкой или джинсы, украшенные рисунками. Хотелось больше проявлять себя.

Случайно пришла в тату-салон и осталась

В тату-салон девушка пришла за компанию с другом. Пока мастер наносил ему рисунок, разговорились.

- Я загорелась идеей тоже стать тату-мастером, - признается Алиса. - Отпускные потратила на обучение. Наблюдала за техникой работы, училась правильно ставить руку. В итоге устроилась в салон.

Алиса бьет тату уже пять лет. Сейчас у нее свой кабинет и постоянные клиенты. За это время она воплотила в жизнь сотни работ. Каждый эскиз - уникальный.

Алиса бьет тату уже пять лет. Фото: из личного архива героини публикации

- В основном, приходят люди старше 30 лет, давно мечтавшие украсить тело рисунком. А однажды заглянули родители моей бывшей ученицы, - вспоминает Алиса. - Они «забили» себе рукава (покрыли руки татуировками полностью, от ладоней до плечей - Ред.)! Это, кстати, первые их татуировки.

«Доширак» и бутылка пива

Мастер говорит, что в последнее время сибиряки чаще всего просят набить символы эзотерики, например, Инь и Ян. Но бывают и более необычные просьбы.

- Две подруги, медик и юрист, пришли сделать татуировки на бедрах. Одна выбрала изображение лапши «Доширак», а другая бутылку пива, - рассказывает Алиса. - Мы не могли найти нужное изображение лапши в сети, поэтому пришлось купить упаковку, заварить, красиво сфотографировать и по снимку делать эскиз. Передали даже надписи на пачке. Они были очень рады!

Тату-мастера часто сталкиваются с довольно необычными просьбами клиентов. Фото: из личного архива героини публикации

Заработок, признается, неплохой. За один рабочий день можно получить от 5 до 20 тысяч, в зависимости от размеров тату, сложности и времени работы. Однако сибирячка не уверена, что будет тату-мастером всегда.

- Все-таки это тяжелый физический труд. Сеанс может длиться почти весь день. И все это время приходится находиться в неудобном положении. Да и клиенты бывают разными. Так что я всегда открыта к новому.

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