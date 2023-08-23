Получить цветы на 1 сентября приятно, но иногда учителя сами просят не дарить много букетов - все равно завянут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро в школу. Пока дети радуются встрече с одноклассниками и грустят об уходящих каникулах, родители подсчитывают расходы. Форма, канцелярия, рюкзак… И цветы на 1 сентября. Тоже обходятся недешево. В августе, по подсчетам ИТ-компании «Эвотор»,средняя цена букета в столице Приангарья составила 1936 рублей. За год ценник вырос на треть и оказался самым высоким в Сибири и на четвертом месте по дороговизне в стране. Дороже только в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе и в Краснодарском крае. Флористы объясняют рост цен тем, что все цветы - импортные, а из-за ситуации в мире довезти их к нам становится дороже и сложнее.

Так какую композицию выбрать, чтобы и кошелек не опустел, и учителю понравилось? КП-Иркутск вместе с родителями и экспертами собрала топ-5 полезных советов.

Перечисляем 5 способов сэкономить на цветах и при этом порадовать учителя. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1. Каждому ученику - по цветку

- Дарить цветы на 1 сентября - традиция, отступать от которой, я считаю, не стоит, - делится мнением иркутянка Ирина Огородникова, мама четвероклассника. - Другое дело, что можно относиться к этому более практично. Например, в прошлом году родительский комитет в нашей школе закупил на каждого ученика по ветке хризантем разных цветов и раздал перед линейкой. У педагога получился большой и яркий букет!

Так же поштучно покупают и розы, чтобы потом сложить в одну большую охапку вместо 20 маленьких. Об этом, как правило, заранее договариваются в родительских чатах.

2. Акцент на упаковке

Если класс не поддержал идею составить единый букет, то все равно можно подарить один цветок. Зато какой!

- Большой популярностью стали пользоваться подсолнухи, гортензии, кустовые хризантемы. Они крупные, выглядят очень красиво, - комментирует директор цветочного магазина из Иркутска Надежда Кулькова. - Это позволит и сэкономить (цена – от 1100 рублей – Ред.), и достойно поздравить учителя, и даже первокласснику будет не тяжело нести. Можно сделать акцент на упаковке, например, завернуть в объемную бумагу. А вот использовать для украшения канцелярию, - ручки, линейки, карандаши - уже не модно.

Один из способов составить красивый, но недорогой букет - сделать акцент на упаковке и украшении. Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Мыло, фрукты и конфеты

Пять роз за 450 рублей? Нет, это не шутка, а реальность. Правда, сделаны они из мыла.

- Ручная работа! Не завянут, приятно пахнут, сложно отличить от настоящих, - зазывают мастерицы, выкладывая объявления в интернете.

Съедобные композиции предлагают от 700 рублей.

- Бельгийский шоколад. Небольшие букеты в коробочках с ручками - очень удобно нести ребенку. Можно забрать заранее, не испортится и не растает, - пишут в объявлениях.

От 800 рублей - букет из конфет, сделанный вручную. Фруктовые – от 1000 рублей. В составе яблоки, сливы, инжир, грецкий орех, клубника в шоколаде, сухофрукты и зефир.

- Дарили нашему учителю на Новый год букет из орехов, она была в восторге, - добавила Ирина Огородникова. - Хорошо, когда с педагогом удается выстроить доверительные отношения и узнать о предпочтениях. Возможно, она не захочет получать много цветов, которые скоро завянут. Так, перед 8 марта учитель предупредила нас, что если уж задумали дарить, то лучше один - в горшке.

4. Дары сада и огорода

Сезонные цветы всегда дешевле. Георгины, гладиолусы, астры, ромашки, пионы, ирисы и даже гвоздики - по словам флористов, все это не выходит из моды, а даже наоборот. Если своей дачи нет, то на рынках накануне 1 сентября выбор точно будет. Можно купить у бабушек готовую композицию или составить самим. Останется лишь красиво упаковать.

5. Купить на оптовой базе

Покупая напрямую на оптовом рынке, без посредников, тоже удастся сэкономить. Например, небольшой, но милый букет с розой, хризантемами и гипсофилой обойдется в 990 рублей, тогда как в магазине за такой же отдадите около 1400.

Флористы говорят, сейчас в моде дарить монобукеты - то есть из цветов одного вида или одного цвета. Так дешевле. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Спрос перед 1 сентября растет

- За последние две недели спрос на цветы в Иркутской области вырос в 2,3 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. Предложение увеличилось на 72%, а средняя цена составила 900 рублей, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Авито.

Какой еще подарок можно купить на сайте объявлений примерно на такую сумму, кроме стандартного букета?

- Учителя можно порадовать более стойкой цветочной композицией, например, хризантемами в коробке. Цветы находятся в флористической губке, пропитанной питательным раствором, поэтому им не нужна ваза. Кроме того, композиция может быть из сухоцветов – такие наборы украсят кабинет, ведь они сохраняют внешний вид около года. Если учитель любит ухаживать за цветами и готов превратить школьный подоконник в маленькую оранжерею, в качестве подарка подойдет флорариум с суккулентами.

Цены по Сибири.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Базары против маркетплейсов: где дешевле собрать ребенка к 1 сентября в Иркутске

На 10 тыс руб можно собрать ребенка в школу в иркутских масс-маркетах (подробности)

Как собрать ребенка в школу и не разориться: лайфхаки от матери 10 детей из Иркутска

Мать 10 детей рассказала, как сэкономить на сборах в школу к 1 сентября в Иркутске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp/Telegram: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

Узнавайте новости первыми: подпишитесь на наш телеграм, группы ВК и Одноклассниках

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал