В Иркутской области выбрали самого отважного среди юных спасателей

амые храбрые и отважные дети собрались в радиостудии Комсомольской правды - Иркутск. Фото: Никита Березовский.

Самые храбрые и отважные дети собрались в радиостудии Комсомольской правды - Иркутск. Мы, наконец, подвели итоги конкурса «Дети в погонах 2023 в Иркутске» и наградили его победителей. С помощью народного голосования определили трех самых отзывчивых спасателей среди кадетских классов пожарно-спасательной направленности и гражданско-патриотического воспитания Иркутской области. Выбор, надо сказать, был непростым: участвовали 29 детей с некоторых уголков Приангарья: Иркутск, Братск, Киренск и Иркутский район. Больше всего анкет присылали ребята из села Хомутово и города Братска.

Итак, знакомим с теми, кто получил больше всего поддержки от читателей.

1 место: Дарья Журба (Иркутский район, село Хомутово).

Данил Ковылин, ученик 1 кадетского класса МЧС по Иркутской области на базе Иркутской школы стал победителем в номинации «Ребенок Отличник». Фото: Никита Березовский.

Больше всего голосов (5567) получила ученица 6 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1».

- Носить кадетские погоны — это честь и ответственность. Стараюсь соответствовать, - рассказывает Даша. - Я круглая отличница и уже четвертый год подряд победитель акции Губернаторский дневник. Считаю, что быть кадетом почетно!

Мы, наконец, подвели итоги конкурса «Дети в погонах 2023 в Иркутске». Фото: Никита Березовский.

2 место: Олеся Осипова (Иркутский район, село Хомутово).

Ученица 8 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» набрала 2762 «сердца».

- Мое имя - форма женского имени Александра –«защитница». Я кадет, а значит и призвание мое - защищать. С первого класса учусь на "отлично" и очень люблю читать, - говорит Олеся.

3 место: Александр Аверинский (Иркутский район, село Хомутово).

Ученица 8 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» набрала 2762 «сердца».Фото: Никита Березовский.

За ученика 9 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» проголосовали 1274 раза.

- Еще с самого раннего детства мечтал носить форму. Мой дедушка военный, а мама работала в МВД. Я без всяких сомнений поступил в кадетский класс. Гордо ношу звание кадета, - рассказывает Саша.

Больше всего голосов (5567) получила ученица 6 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» Дарья Журба. Фото: Никита Березовский.

Данил Ковылин, ученик 1 кадетского класса МЧС по Иркутской области на базе Иркутской школы стал победителем в номинации «Ребенок Отличник».

Мы поздравляем призеров конкурса и благодарим всех остальных участников. Фото: Никита Березовский.

Дмитрий Бруев, ученик 3 кадетского класса МЧС Иркутской области на базе СОШ №24 Братска одержал победу в номинации «Ребенок Очарование».

Фото: Никита Березовский.

Мы поздравляем призеров конкурса и благодарим всех остальных участников. У тех, кто не победил в этом году, обязательно появится шанс сделать это в следующем. Ждем вас на новых конкурсах!