С дорог тоннами вывозят мусор, а жители остались без света: последствия сильного дождя в Иркутске 2 сентября 2023 Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В городе продолжают устранять последствия сильного ливня, который произошел с 21:00 1 сентября до 6:00 2 сентября. За этот период выпало около 50% месячной нормы осадков, что составляет 25 мм при норме 53 мм.

Некоторые жители остались без света из-за погоды Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Последствия сильного дождя в Иркутске 2 сентября 2023

Коммунальные службы проводят уборку дорог, тротуаров и подземных переходов в течение дня. Особое внимание уделяется очистке дождеприемных колодцев на улицах Мира, Авиастроителей, Сибирских Партизан, Декабрьских Событий, Фридриха Энгельса, Розы Люксембург, Ширямова, Трилиссера и в микрорайоне Юбилейный.

Сейчас последствия активно устраняются Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Директор МУП "Иркутскавтодор" Василий Ефремов сообщил, что работы по откачке воды проводятся на улицах Декабрьских Событий, Красногвардейской и других. На данный момент задействовано более 150 человек и 70 единиц техники. После ночного ливня уже удалось вывезти 50 тонн мусора с городских дорог, и эта работа продолжается.

Напомним, что по поручению мэра Иркутска Руслана Болотова все муниципальные службы работают в усиленном режиме. Спасатели МКУ "Безопасный город" проводят мониторинг обстановки, а сотрудники МУП "Иркутскавтодор" занимаются откачкой воды как с территории частного сектора в Октябрьском округе, так и с автомобильных дорог. Всю ночь специализированная техника работала на улицах города.

С дорог вывезено 50 тонн мусора Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Погода разбушевалась так, что некоторым жителям города пришлось остаться без света. В Правобережном округе города произошло частичное отключение электроснабжения на улицах Желябова, Халтурина, Ударника, Пролетарская, Фурье, Чехова, Некрасова, Карла Либкнехта и Бабушкина.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют холодную погоду Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Прогноз погоды на ближайшие дни

Специалисты Иркутского гидрометцентра прогнозируют холодную погоду с температурой до минус пяти градусов. Они также сообщают о возможности кратковременных дождей в некоторых районах и ночных заморозках. Например, 2 сентября ожидаются сильные дожди в горах Восточного Саяна, южном Прибайкалье, Тулунском и Нижнеудинском районах. Кратковременные дожди могут произойти в центральных и южных районах региона, а также ночью в Тайшетском и Жигаловском районах, - сообщают синоптики.

3 сентября ожидается переменная облачность, ночью температура будет составлять 9-14 градусов, а в северных районах - 2-7 градусов.