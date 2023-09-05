Ипотека на вторичку подорожала: назван способ, как сэкономить до 21% на покупке квартиры в Иркутске

Ставки по ипотеке на вторичку в Иркутске выросли до 13-15% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще в августе ставка Центробанка выросла до 12%, а это значит, что повысились проценты по ипотеке. В Иркутске, где цены на жилье и так кусачие, покупатели заволновались.

- Все лето искала более-менее достойную квартиру в пределах 3,5 миллионов рублей, а теперь и вовсе ничего не взять? - сокрушается знакомая по имени Мария.

КП-Иркутск выясняла, насколько сложно сейчас обзавестись недвижимостью, как сэкономить и что прогнозируют риелторы.

Вторичка стала недоступнее

Что предлагают местные филиалы банков? На вторичку ставки по ипотеке выросли аж до 13-15%. А льготные условия, которые в основном распространяются на первичку и контролируются государством, не изменились: на новостройки с господдержкой - около 7%, для семей с детьми - от 4,7% (с ограничением в стоимости жилья до 6 миллионов). Конечно, многое зависит от кредитной организации, сроков выплаты, первоначального взноса и прочего. Но пока получается, что выгоднее выбирать квартиры на первичном рынке. Значит ли это, что начнется перекос спроса в их пользу?

- Надо учитывать, что Иркутск хоть и застраивается, но выбора по новостройкам не так много. Поэтому интерес ко вторичке сохраняется, - объясняет директор одного из городских агентств недвижимости Константин Козлов. - Да, часть покупателей может временно «притормозить», выжидая, что проценты по ипотеке стабилизируются. Это касается в первую очередь тех, кто просто хочет переехать в квартиру попросторнее. В целом же предполагаем, что обстановка на рынке недвижимости останется стабильной.

Тем более, новостройки в принципе дороже. По данным Иркутскстата, во втором квартале 2023 года стоимость квадрата в них составила 106,1 тысячи рублей, а во вторичке – 91,9 тысячи. Разница существенная. Плюс черновые квартиры нужно ремонтировать, а это тоже кругленькие суммы.

Как сэкономить?

Если повезет, можно договориться с бывшими жильцами о скидке, чтобы компенсировать себе выросшие проценты по ипотеке.

Вариант менее приятный, но эффективный: ради экономии пожертвовать комфортом. За 2,7 миллиона рублей можно купить простую двушку в 44 квадрата в Ленинском районе. Да, придется поездить каждый день в центр города на работу, но не сравнить же с 13-миллионным ценником за такую площадь, хотя и в современном доме и с евроремонтом, в Октябрьском районе.

- Выбор квартиры на первом этаже на вторичном рынке Иркутска позволит сэкономить 21%, - предложили еще один способ эксперты «Авито недвижимость».

По их данным, средняя цена жилья в нашем городе составляет около 6 миллионов рублей на средних этажах, около 4,7 миллиона – на первых, и 5,3 - на последних.

- Однако такие объекты могут иметь недостатки. В силу изношенности инфраструктуры на последних этажах есть риск затопления, промерзания зимой и излишнего нагревания летом, если с крышей не всё в порядке. Недостатки первых этажей - сырость из-за коммуникаций в подвале, шум, плохой вид, часто отсутствие балкона, необходимость устанавливать на окна решетки, - комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости. - Так что к выбору стоит подходить внимательно: проверять коммуникации дома и в каком состоянии подвальные помещения, проводился ли капитальный ремонт и когда, есть ли над последним этажом дополнительный технический этаж, на какой высоте располагается первый этаж - вровень с землей или на уровне второго.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На частные дома рост цен замедлился

Если на квартиры в Иркутске, по словам риелторов, за лето цены подросли примерно на 3%, то на частные дома – на 0,1% с апреля. Таковы данные портала «Мир квартир». Стоимость загородного жилья составляет в среднем 4,9 миллиона рублей. Во многих городах страны оно даже подешевело из-за невысокого спроса.

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