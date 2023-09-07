«Папа был бы рад этому событию»: сквер им. Бронштейна открыли в микрорайоне Жилкино

Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.
Фото: Регина РАХИМОВА
- А Бронштейн любил дождь. Ему бы точно понравилась погода, - разговаривая между собой, подмечают почетные граждане Иркутска, ветераны труда, которые знали при жизни Владимира Бронштейна, фронтовика и руководителя Иркутского мясокомбината.
Почтить память бывшего директора Иркутского мясокомбината удалось благодаря программе «Народные инициативы».
Фото: Регина РАХИМОВА
Днем 6 сентября на улице Полярной в микрорайоне Жилкино в Иркутске собралось большое число почитателей сибиряка. Поводом для встречи стало открытие сквера им. Бронштейна и бюста в его честь. Примечательно, что народу было столько, что яблоку негде было упасть. И все разных возрастов: от мала до велика. Ни проливной дождь, ни ветер не стали преградой, чтобы почтить память великого земляка.
Почетные граждане Иркутска, ветераны труда знали при жизни Владимира Бронштейна.
Фото: Регина РАХИМОВА
Кстати, почтить память бывшего директора Иркутского мясокомбината удалось благодаря программе «Народные инициативы». За создание сквера проголосовало более одной тысячи сибиряков с 3 по 20 ноября в 2022 году в Ленинском округе. Стоит отметить, что это максимальное число голосов. И уже в начале августа местные жители могут насладиться приятной и облагороженной зоной отдыха.
Мероприятие посетили ветераны труда.
Фото: Регина РАХИМОВА
- Хочу сказать спасибо жителям за большую, совместную работу. Именно ваша поддержка, активное участие в голосовании по "Народным инициативам" позволили нам сегодня открыть еще одно красивое место для тихого отдыха, - говорит депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова. - Уверена, сквер станет местом притяжения для всех. В будущем обязательно будем проводить здесь общественные мероприятия.
Виктор Бронштейн, сын Владимира Бронштейна посетил сквер.
Фото: Регина РАХИМОВА
Территорию около домов №№ 102-106 по улице Полярная не просто благоустроили. Там проложили пешеходную инфраструктуру и разместили зоны отдыха.
- Я думаю, папа был бы крайне рад этому бюсту, пространству и событию, - подчеркнул сын великого сибиряка, Виктор Бронштейн, который принял участие в торжественном открытии.
Жители Иркутска возложили цветы к бюсту Бронштейна.
Фото: Регина РАХИМОВА
- Сквер станет знаковым местомдля Жилкино. В свое время именно мясокомбинат был поселкообразующим предприятием, с ним связана история, судьбы жителей, – прокомментировала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Наталья Цибанова.
Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.
Фото: Регина РАХИМОВА
Глава округа также напомнила, что финансирование проектов по программе «Народные инициативы» осуществляется из областного и городского бюджетов.
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