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7 сентября 2023 4:18

«Папа был бы рад этому событию»: сквер им. Бронштейна открыли в микрорайоне Жилкино

Сквер с бюстом им. Бронштейна открыли в микрорайоне Жилкино в Иркутске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.

Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.

Фото: Регина РАХИМОВА

- А Бронштейн любил дождь. Ему бы точно понравилась погода, - разговаривая между собой, подмечают почетные граждане Иркутска, ветераны труда, которые знали при жизни Владимира Бронштейна, фронтовика и руководителя Иркутского мясокомбината.

Почтить память бывшего директора Иркутского мясокомбината удалось благодаря программе «Народные инициативы».

Почтить память бывшего директора Иркутского мясокомбината удалось благодаря программе «Народные инициативы».

Фото: Регина РАХИМОВА

Днем 6 сентября на улице Полярной в микрорайоне Жилкино в Иркутске собралось большое число почитателей сибиряка. Поводом для встречи стало открытие сквера им. Бронштейна и бюста в его честь. Примечательно, что народу было столько, что яблоку негде было упасть. И все разных возрастов: от мала до велика. Ни проливной дождь, ни ветер не стали преградой, чтобы почтить память великого земляка.

Почетные граждане Иркутска, ветераны труда знали при жизни Владимира Бронштейна.

Почетные граждане Иркутска, ветераны труда знали при жизни Владимира Бронштейна.

Фото: Регина РАХИМОВА

Кстати, почтить память бывшего директора Иркутского мясокомбината удалось благодаря программе «Народные инициативы». За создание сквера проголосовало более одной тысячи сибиряков с 3 по 20 ноября в 2022 году в Ленинском округе. Стоит отметить, что это максимальное число голосов. И уже в начале августа местные жители могут насладиться приятной и облагороженной зоной отдыха.

Мероприятие посетили ветераны труда.

Мероприятие посетили ветераны труда.

Фото: Регина РАХИМОВА

- Хочу сказать спасибо жителям за большую, совместную работу. Именно ваша поддержка, активное участие в голосовании по "Народным инициативам" позволили нам сегодня открыть еще одно красивое место для тихого отдыха, - говорит депутат Думы Иркутска Светлана Кузнецова. - Уверена, сквер станет местом притяжения для всех. В будущем обязательно будем проводить здесь общественные мероприятия.

Виктор Бронштейн, сын Владимира Бронштейна посетил сквер.

Виктор Бронштейн, сын Владимира Бронштейна посетил сквер.

Фото: Регина РАХИМОВА

Территорию около домов №№ 102-106 по улице Полярная не просто благоустроили. Там проложили пешеходную инфраструктуру и разместили зоны отдыха.

- Я думаю, папа был бы крайне рад этому бюсту, пространству и событию, - подчеркнул сын великого сибиряка, Виктор Бронштейн, который принял участие в торжественном открытии.

Жители Иркутска возложили цветы к бюсту Бронштейна.

Жители Иркутска возложили цветы к бюсту Бронштейна.

Фото: Регина РАХИМОВА

- Сквер станет знаковым местомдля Жилкино. В свое время именно мясокомбинат был поселкообразующим предприятием, с ним связана история, судьбы жителей, – прокомментировала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Ленинским округом Иркутска Наталья Цибанова.

Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.

Сквер им. Бронштейна открыли на улице Полярная в микрорайоне Жилкино в Иркутске.

Фото: Регина РАХИМОВА

Глава округа также напомнила, что финансирование проектов по программе «Народные инициативы» осуществляется из областного и городского бюджетов.

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