«Стоим на остановках по 40 минут»: почему на маршрутки «Шелехов-Иркутск» скапливаются очереди и как это решить

Сибиряки видят проблему и в размере самих машинах на линии: выходят маршрутки, а не большие автобусы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сентябрь настал, а вместе с ним в Иркутск вернулись пробки. Страдают и жители Шелехова, кто работает или учится в Иркутске, и вынужден каждый день мотаться между двумя городами. Среди них и автомобилисты, и пользователи общественного транспорта. Последние жалуются на нехватку маршруток, на которые скапливаются огромные очереди.

- Невозможно уехать. Стоять в очереди приходится по 40 минут и больше, - пишут в соцсетях одни.

- Утро начинается не с кофе, а с многометровой очереди на автобус до Иркутска и обратно… - говорят другие.

- В чем проблема-то? Электрички никто не отменял. Там давки никакой нет, - недоумевают третьи.

КП-Иркутск расспросило у перевозчика, который выполняет рейсы по направлению «Шелехов-Иркутск», из-за чего возникла проблема и как она решается.

- Для начала нужно разобрать причину скопления людей на остановках, - говорит генеральный директор ООО «Народный маршрут» Маргарита Чугуевская. - Хочу отметить, что очереди появляются только в утренние и вечерние часы-пик. В обед ни пробок, ни очередей нет. Виной всему то, что автобусы двигаются в общем потоке со всем городским транспортом и застревают в километровых заторах на дорогах. Соответственно, сбивается расписание, люди скапливаются на остановках.

Кроме этого, Маргарита Чугуевская уверена, что проблема также состоит в дорожном полотне от Иркутска до Шелехова, а именно в районе села Смоленщина. Неровное покрытие, ямы, выбоины не только создают аварийные ситуации, но и создают пробки.

- Количество автобусов, а их ежедневно выходит по 50, никак не влияет на производительность и скопление очереди на остановках, - уверена Маргарита Чугуевская. – Даже если выделим еще с десяток, они также встанут в заторе, а люди будут ждать. Днем на конечных остановках автобусы простаивают по два часа. Это говорит о том, что автомобилей достаточно на линии. Просто пропускная способность маленькая в Иркутске. Проблему нужно решать по-другому. Нужно выделять дополнительные полосы движения для общественного транспорта. И привести в порядок дороги.

Но пассажиры не согласны. Они уверены: причина - окончание рабочего дня водителей раньше срока.

- Наш транспорт оснащен системой Глонасс, которая отслеживает в режиме реального времени передвижение автобусов, - отвечает Маргарита. - Могу сказать, что водители четко соблюдают график. А изменить расписание, сделать так, чтобы маршрутки ходили чаще, нельзя. Ведь подписано соглашение с комитетом дорожного хозяйства. Что прописано в документах, то и выполняем.

Сибиряки видят проблему и в размере самих машинах на линии: выходят маршрутки, а не большие автобусы. Но и их, по словам перевозчиков, не так просто. Замена парка стоит дорого.

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