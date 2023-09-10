Стали известны предварительные итоги выборов в Иркутске 2023 Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Все 1875 избирательных участков закрылись в 20:00 10 сентября в Иркутской области. Выборы депутатов Законодательного Собрания четвертого созыва завершены. Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Стали известны предварительные итоги выборов в Иркутске 2023. Рассказываем, кандидаты от каких партий в настоящее время отрываются от соперников.

Предварительные итоги выборов в Иркутске 2023

Центральная избирательная комиссия России опубликовала на сайте рейтинг, на котором видно, что 58,47% голосов набрала «Единая Россия», свой выбор в пользу этой партии сделали 3821 человек.

Таковы предварительные итоги выборов в Иркутске 2023 и их лидеры.

По данным на вечер 10 сентября, на втором месте рейтинга КПРФ с результатом в 14,15% или 925 голосов. 681 избиратель отдал предпочтение кандидатам от ЛДПР, это 10,42%. «Справедливая Россия» набрала 393 голоса, «Новые люди» - 379. Таковы предварительные итоги выборов в Иркутске 2023 и их лидеры.

Меньше всего жителей Иркутской области, 49 человек, доверяют свои интересы «Гражданской платформе».

СПРАВКА КП

Жителям Приангарья предстоит избрать 45 депутатов областного парламента: 22 – по одномандатным округам, 23 – по областным спискам. По данным Избиркома региона на 18:00 10 сентября, проголосовали 417 933 человека или 22,8% избирателей. Исполнить гражданский долг сибиряки приходят целыми семьями и несколькими поколениями. Среди них и студенты, и столетние долгожители. Несмотря на то, что голосование – дело серьезное, нашлись те, кто не побоялся приковывать взгляды и удивлять. О самых необычных участниках выборов в Иркутской области рассказываем в материале КП-Иркутск.

Предварительные итоги выборов в Иркутске 2023 доступны на сайте.