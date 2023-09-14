Погуляла по полю, покаталась на тракторе и убежала от фанатов: как Ольга Бузова провела день в Иркутске

Сегодня, 14 сентября, телеведущая и певица Ольга Бузова посетила ИрГАУ в рамках своего нового проекта. Фото: Регина РАХИМОВА

- Ольга Бузова невероятная женщина. Легенда! Я специально сбежала с учебы, чтобы увидеть ее, – рассказывает студентка Иркутского государственного аграрного университета им. Ежевского. – Не каждый день к нам звезды приезжают!

Сегодня, 14 сентября, телеведущая и певица Ольга Бузова посетила ИрГАУ в рамках своего нового проекта диджитал-шоу «Ольга Вузова». Блогер приезжает в высшие учебные заведения в разных городах России. Что делает? Сидит на лекциях со студентами. Зачем? Понятное дело это сохраняют в интриге. Обо всем зрители узнают только из выпуска ее шоу. Кстати, в Иркутск поющая ведущая приехала из Читы, где с такой же программой посетила ЗабИЖТ.

- Никто не предупреждал студентов о приезде Ольги. Мы узнали из ее Инстаграм (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ), - продолжают делиться подробностями сибиряки. - Не поверила своим глазам, когда увидела в сторис звезды отметку нашего университета. Но быстро собралась и рванула из другого корпуса в поселок Молодежный, где находится центральное отделение университета. Ведь она была там.

Но перед тем, как приехать в университет, Бузова посетила посевные поля ИрГАУ. И даже прокатилась на тракторе! А в это время звезду уже поджидали фанаты на крыльце университета. Там собралась не только большая часть студентов, но и преподаватели, да и обычные жители Иркутска, которые узнали о визите – также, из соцсетей. Кто-то с плакатами, кто-то с изображениями звезды, а кто-то просто с листом бумаги и ручкой в надежде получить автограф и сфотографироваться с кумиром.

Но несмотря на разочарование, некоторые фанаты бежали за авто Ольги. Фото: Регина РАХИМОВА

- Выглядела просто потрясающе, хотя на ней были обычные голубые джинсы и черная футболка. Она приехала в университет с двумя охранниками, которые оберегали Олю от поклонников, ведь некоторые чуть не накинулись на нее. В университет перестали пускать. Сказали ждать, пока закончатся съемки, - говорят студенты. - Пообещали, что в конце состоится общая фотосессия. Мы простояли час, но…

- Все, кто хотят сделать общее фото с Ольгой Игоревной, проходите в университет, - сообщила кто-то из толпы.

Фанаты рванули в холл учебного заведения, но пока молодежь отвлеклась, Бузова незаметно прошмыгнула мимо толпы, оставив молодых поклонников без фото.

- Мы ее ждали около часа… - обиделись студенты.

- Я ее столько времени ждал, а она мне сказала: «Отойди, деревня», - негодуя, пожаловался другу на Бузову один из студентов.

- Не могла она тебе такого сказать! – кто-то выкрикнул из толпы парню.

Но несмотря на разочарование, некоторые фанаты бежали за авто Ольги.

В своем Инстаграм (признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ) Ольга поблагодарила за поддержку иркутских студентов.

Напомним, что недавно в Иркутск приехал король гламура, Сергей Зверев. Звезда в шоке стал приглашенной звездой на открытии салона красоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вам надо сходить в туалет»: что говорил Сергей Зверев на открытии салона красоты в Иркутске (подробнее)

«Лучше бы ты меня не усыновлял»: как сложилась жизнь Сергея Зверева-младшего (подробнее)