«Всю жизнь мучила себя диетами, но вес увеличивался»: история матери 10 детей, которая похудела на 50 кг

Мария все же похудела, причем на полцентнера! Фото: Марина Чуракова.

«Как можно быть такой толстой?!», - услышав эти слова от близкого человека, Марина из Усолья-Сибирского, тогда еще 14-летняя школьница, впервые задумалась о похудении. При росте 163 см она весила 80 кг, но фигура ее не беспокоила. И только после обидных слов взглянула на себя иначе. Начала пробовать диеты, физические нагрузки…

Но шли годы, а стрелка весов показывала цифру все больше. К 47-летию она дошла до отметки в 124 кг! В итоге женщина все же похудела, причем на полцентнера! Как ей это удалось, сибирячка рассказала КП-Иркутск.

«Он любил полненьких»

- Лишний вес - наша семейная проблема. Отец, мама, два старших брата всегда были полными. И я не стала исключением, - рассказывает Марина Чуракова. - Порой сверстники подшучивали, называли пышкой. Едкие замечания пропускала мимо. А когда услышала слова брата, все изменилось. Стала избегать отражения в зеркале, мало ела, бегала по утрам, ходила в бассейн. Но вес только увеличивался.

64 размер одежды Марина поменяла на 48 размер. Фото: Марина Чуракова.

Старшие классы стали особым испытанием. Парни начали ухаживать за девушками, но в сторону Марины никто и взгляда не бросил.

- После окончания школы я встретила Андрея. Для него фигура не стала проблемой. Наоборот, только восхищается моими формами, - с улыбкой говорит Марина. - Спустя время мы поженились.

Вес перевалил за сотню

Впервые вес Марины перевалил за сотню после рождения сына Вани. Ей тогда было 20 лет, она училась в техникуме на юриста. А через два года на свет появилась дочка Яна. Стрелки весов показывали 116 кг. Больше она не могла иметь детей, и, когда Иван и Яна выросли и упорхнули из родительского гнезда, супруги решились на усыновление.

- Из детского дома забрали 2-летнюю Вику. А спустя пару месяцев малышка попросила братика. Тогда усыновили годовалого Данила, - улыбается Марина. - Позже появились Саша, Леша, Глеб, Артем и дочки Настя и Вероника.

Похудеть так и не удавалось. Пока муж на работе (Андрей имеет свое ИП, занимается частными грузоперевозками), на многодетной матери – все заботы о семье и хозяйстве. Вес достиг 124 кг.

В сентябре 2022 года Марина тоже записалась в группу поддержки и изменила свои пищевые привычки. Фото: Марина Чуракова.

30 раз пыталась похудеть

Хотя попытки были.

- Пробовала худеть каждый год, начиная с 14 лет. То есть около 30 раз! Способы были все те же самые - голодовки, физические нагрузки. Не ела после шести вечера, убирала из рациона мучное и сладкое. Вес то уходил, то возвращался, - говорит Марина.

Дошло до того, что заболела сахарным диабетом. Замучило и высокое давление. Двигаться было тяжело, ноги болели и отекали. Женщина сидела на лекарствах.

«Тяжело отказаться от картошки»

Но жизнь сибирячки изменилась, когда лучшая подруга начала худеть на глазах. Оказалось, ей помогла дальняя родственница - консультант по питанию. В сентябре 2022 года Марина тоже записалась в группу поддержки и изменила свои пищевые привычки.

- Мне рассказали, что можно и нужно есть и в какое время, рассчитали норму по КБЖУ (калории, жиры, белки, углеводы - прим. Редакции). Из рациона пришлось вычеркнуть мучное, жирное, острое, сладкое. Особенно тяжело было отказаться от семги, говядины, свинины, макарон, картошки.

Жизнь сибирячки изменилась, когда лучшая подруга начала худеть на глазах. Фото: Марина Чуракова.

Но без небольших срывов не обходилось. Иногда Марина могла себе позволить вредные продукты, но совсем немного.

- Главное - не нарушать норму КБЖУ. Также помогает физическая активность. Каждый день прохожу 10 тысяч шагов и посещаю бассейн. А еще ежедневно нужно пить много воды.

Результат – минус 50 кг за девять месяцев!

- От комплиментов и восхищенных взглядов нет отбоя. Все спрашивают, в чем секрет. Кстати, с лишними килограммами ушли и болячки. Порхаю, как бабочка! А ненавистные бесформенные балахоны 64 размера превратились в утонченные платья 48 размера.

И это не предел. Многодетная мама хочет похудеть еще на 24 кг – до 55.

К 47-летию стрелка весов дошла до отметки в 124 кг! Фото: Марина Чуракова.

«Семья – моя поддержка и пора»

Вместе с сибирячкой на правильное питание перешел ее муж и за два месяца сбросил 13 килограмм. Дети искренне радуются, что родители посвежели и стали лучше себя чувствовать.

Вместе с сибирячкой на правильное питание перешел ее муж и за два месяца сбросил 13 килограмм. Фото: Марина Чуракова.

- Дети очень помогают. Мы живем в частном доме, у нас огород и большое хозяйство: 200 кур, свиньи, коровы, собаки и кошки. На девочках - уборка дома, готовка, огород. А на мальчишках работа во дворе, кормление животных.

Варит Марина вместе с дочками в 10-литровых кастрюлях. А как еще большую семью прокормить? На первое суп из курицы, на второе пюре с котлетами и обязательно салат из свежих овощей.

- Свободное время проводим активно. У нас даже есть автобус на 18 мест. Мы уже весь Байкал объехали, - с улыбкой рассказывает Марина. - Летом обязательно отправляемся в отпуск. А в выходные выбираемся на речку недалеко от дома.

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