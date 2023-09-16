Вы скоро останетесь без связи: мошенники стали выдавать себя за сотовых операторов, требуя продлить договор на номер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Здравствуйте, уважаемый абонент, ваш договор на номер телефона истекает, необходимо продлить. В противном случае, вы будете отключены от услуг в ближайшее время, - такой звонок поступил мне на днях в 8 утра.

Скоро останетесь без связи

На первый взгляд кажется, мол, ничего такого - все договоры рано или поздно истекают. Так подумала сначала и я, спросонья не поняв, что говорю с самыми настоящими мошенниками.

Остаться без связи современному человеку никак нельзя, а мне как журналисту - тем более. Поэтому слова о том, что вот-вот и я останусь без связи, заставили взбодриться с утра как никогда.

- Вам сейчас придет СМС-код, продиктуйте его мне, так мы сможем автоматически продлить договор и вы сможете дальше пользоваться услугами в полном объеме, - не дав мне сказать и слова, наседал звонивший.

Конечно, когда мне скопом выдали такую информацию, да еще и в такое время (кажется, злоумышленники знают, когда лучше "нападать"), я была в полной растерянности. Но тут у меня возник вполне логичный вопрос: а кто мне вообще звонит? Так называемый оператор не представился, а номеров-то у меня целых три!

- А вы что, не знаете, каким оператором сотовой связи пользуетесь? - попытался увильнуть от моего вопроса говоривший.

Как говорится, на воре и шапка горит! Тут я уже начала подозревать что-то неладное: если мне звонят продлить договор, то в чем же проблема назвать компанию?

Аферист-таки вернулся в строй, хотя сначала и опешил, назвал оператора. Наугад ли попал - вопрос открытый.

Однако и тут ему не повезло со мной: я пользуюсь корпоративной мобильной связью, договор заключали с другим человеком, а значит и продлевать должны не со мной.

- Девушка, ну что вы несете? Вам связь нужна или мне? - разнервничался мой собеседник.

Так как разговоры на повышенных тонах я не люблю, решила прекратить диалог.

Так на вас могли оформить кредит

После этого я решила позвонить в поддержку своего сотового оператора и узнать, что же это за вид мошенничества такой, а главное - чем это грозит.

- Как правило, мошенники предлагают либо продиктовать код из СМС, а после - перейти по пересланной ссылке. Так жертва введет некоторые свои персональные данные, а мошенники заполучат доступ к тем же "Госуслугам". Сколько там хранится информации о вас - сами понимаете. Как минимум, на вас могут оформить кредит или займ, - рассказали мне в службе поддержки.

Что ж, мошенники-то не дремлют! Придумывают все новые и новые способы, как обмануть людей. Отметим, что, если вы заподозрили, что говорите с злоумышленником, сразу же прекращайте диалог, не стоит идти на риск. Если же вы успели сообщить о себе важные персональные данные, продиктовать какие-либо коды, стоит обратиться в правоохранительные органы.

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