Не щадили стариков, женщин и детей: как подростки-изгои возомнили себя сверхлюдьми и объявили охоту на случайных прохожих

Лыткин (на фото слева) отсидел половину срока, 10 лет, а Ануфриев осужден пожизненно. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мы - боги, решаем, кому жить, а кому умирать, - вдолбили себе в голову словно гвоздь вчерашние школьники Никита Лыткин и Артем Ануфриев. Осенью 2010 года обезумевшие приятели вышли на улицы Иркутска и начали убивать. На их руках кровь 15-ти несчастных – шесть из них были жестоко растерзаны, остальные ранены. Зверства душегубы вершили в микрорайоне под названием Академгородок, за что в народе их прозвали академовскими маньяками или «молоточниками», так как в качестве оружия те использовали молотки и биты. Об одних из самых кровожадных подростках современной России – в материале «Комсомольской правды»-Иркутск».

Первые жертвы остались живы

Первое нападение палачи спланировали 14 ноября 2010 года. Жертву договорились выслеживать в парке возле института солнечно-земной физики. Увидев девушку, последовали за ней. В один момент 17-летний Лыткин замахнулся молотком, 18-летний Ануфриев помогал ему битой.

- Она побежала, мы за ней. Она упала, кричала. Мы думали, что убили ее… - вспоминал в зале суда один из маньяков.

К счастью, иркутянка выжила. Понимая, чего хотят преступники, та притворилась мертвой, после чего отморозки сбежали.

Следующая вылазка на «дело», к счастью, тоже оказалась для друзей неудачной. 25 ноября они вместе набросились на женщину, но ее крики их спугнули. С собой Ануфриев и Лыткин прихватили сумку, из которой вытащили 500 рублей. На эти деньги потрошители закупились молотками с резиновыми ручками. Ими изверги забили до смерти 12-летнего мальчика, чью гибель эксперты долго считали несчастным случаем.

«Сын умирал у меня на руках»

В тот день, 1 декабря 2010-го, шестиклассник Даня Семенов торопился на горку, которая находилась возле остановки «Школа № 19» все в том же Академгородке. 12-летний мальчишка разминулся с друзьями и вышел из дома раньше на пару минут.

Мать школьника, убитого академовскими молоточниками: "Сыну размозжили голову молотком, а все думали, что он разбился о деревья" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Кто-то визжит, слышите?, - услышала гурьба школьников возле киоска.

- Девчонка какая-нибудь, - решили дети.

Но это был крик о помощи. Даню нашли лежавшим ничком на снегу. Вокруг все было залито кровью, один глаз заплыл, на голове – страшная рана, но ребенок был в сознании. Шокированные ребята ринулись за его родителями.

- Когда я подлетела к сыну, он был еще жив, - делилась воспоминаниями с корреспондентом КП-Иркутск Светлана Семенова. - Глянул на меня и захрипел, будто пытался позвать: «Мама!». А через 20 минут, пока ждали застрявшую в пробке скорую, он умер...

Вскоре специалисты скажут: неудачно въехал на снегокате в дерево. Однако материнская интуиция подсказывала, что в гибели Дани есть виновные, и, как оказалось, не обманула.

Палачи не чурались мучать пенсионеров, женщин и детей

В это время пара маньяков пристально следила за публикациями в СМИ и ощущая себя сверхлюдьми, вынашивала очередной план убийства.

16 декабря на пути Артему Ануфриеву и Никите Лыткину попалась 69-летняя Ольга Пирог, научный сотрудник НИИ солнечно-земной физики. Ее тело с размозженной головой и следами тридцати ножевых ранений нашли в посадке недалеко от места работы и горки, где «разбился» 12-летний школьник. Поначалу эти смерти между собой не связывали. Женщина лежала на тропинке, по которой ученые ходят к остановке.

Ни норковую шубу, ни деньги, ни украшения убийцы не тронули, что заставило правоохранителей искать заинтересованных в смерти уважаемой дамы.

Прошло чуть меньше двух недель и «молоточники» вновь захотели крови. 29 декабря они попытались расправиться с еще одной женщиной, разбили ей голову, но «напарников» спугнули. Раздосадованные неудачей, те продолжили охоту и выследили беременную девушку с шестилетним ребенком.

Екатерина Карпова родила здоровую дочку, сейчас девочка учится в школе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Тогда я возвращалась домой из фитнес-клуба, где работала тренером, - рассказывала журналисту 10 лет спустя Екатерина Карпова. - Вела маленькую сестренку за ручку и параллельно разговаривала с кем-то по телефону. У железной дороги стояли двое. А через минуту…

Со спины прилетел удар. 22-летняя Екатерина упала на землю, со спины ее добивали киянкой. Жертвуя пальцами, два остались изувеченными на всю жизнь, иркутянка закрывала живот. Несмотря на боль и страх, она нашла в себе силы встать - ради девочки, за которой уже гнался один из маньяков. Рыдая, та выскочила на соседнюю улицу, а там - спасительный автомобиль. Увидев свет фар, преступники трусливо кинулись наутек. Все три жизни удалось сохранить: Екатерины, ее маленькой сестры и будущего малыша.

Шесть убийств, девять покушений и ни одной зацепки

И даже в праздники звери не дремли. В новогоднюю ночь 2011 года отморозки убили бездомного. Личность человека правоохранители так и не установили. 30 января «молоточники» напали на подвыпившего студента, возвращавшегося домой из ночного клуба. 3 февраля в одну из больниц Иркутска с открытой черепно-мозговой травмой поступила пенсионерка. 21 февраля произошло жестокое убийство прохожего…

В это время не только Академгородок, но и весь Иркутск охватывает всеобщая паника. Дочь очередной пострадавшей расклеила листовки: «У нас маньяк! Будьте бдительны!». Ходили слухи, что орудует садист – крепкого телосложения, средних лет, недавно поселившийся в районе студентов и ученых. Новостные заметки Ануфриев и Лыткин читали с упоением. Чужой страх подкреплял их веру в собственную безнаказанность. На местах расправ им удавалось не оставлять ни единой зацепки.

Племянника-садиста сдал дядя

Весной круглосуточно начала дежурить народная дружина, но череда ужасов все равно продолжилась. 11 марта растерзанным нашли мужчину, 3 апреля возле института обнаружили изуродованное тело бездомной женщины. Видео с издевательствами над ней стало главным доказательством вины юных палачей. На флешку с жестокими кадрами наткнулся дядя Лыткина. 5 апреля он позвонил дружинникам, сдал племянника и отдал вещдок оперативникам.

- Бомжиха! – радостно говорил герой страшного ролика. В кадре виднелся голый лесок, помойка, за ней - убитая, фанера рядом залита свежей кровью. - Снимай давай!

Подросток обкалывает ухо убитой с двух сторон, берется пальцами: - Фу-у... Как трогать-то?

- Не трогай тут вообще ничего, ты че?! – злится «оператор».

Его приятель все же отсекает ухо и принимается отрезать кисть, но та не дается. С размаху втыкает нож в глаз...

- Ну, что еще с ней сделать?

Никто и подумать не мог, что хладнокровный зверь в человечьем обличии – это два бледных, худощавых парня, каких обычно в школе называют «ботаниками». Росли без отцов, но матери ради сыновей разбивались в лепешку, одна была бухгалтером в страховой компании, другая - продавцом в обувном магазине. Во всех преступлениях «молоточники» спокойно признались. А в соцсетях вскоре нашли их онлайн-сообщество с описанием: «Это группа для тех, кто ненавидит простое людское быдло и делает все, чтобы оно подыхало».

Позже одна из пострадавших, узнав, кто едва не отобрал ее жизнь, впала в немой шок. С матерью Никиты Лыткина она в 90-е работала в институте и уже после ее увольнения вместе с другими бывшими коллегами поздравляла с рождением сына и дарила пеленки…

«Читаю, пишу книгу»

- Материалами дела моя вина не доказана, - заявлял Артем Ануфриев в суде. – Я признаю себя виновным только в убийстве Ольги Пирог (научный сотрудник Института солнечно-земной физики – прим. ред.), а также в глумлении над трупом, снимал это на камеру. Во всех остальных преступлениях не участвовал.

Конечно же, убийце никто не поверил. Его осудили на пожизненный срок, а Лыткина на 20 лет колонии.

- Стоит ли то, что вы сделали, пребывания здесь?

- Нет, не стоит, - признавался журналистам «Комсомолки» заключенный Вологодского пятака.

- Чем вы занимаетесь здесь?

- Пишу, читаю.

- Что пишете?

- Книгу!

Сегодня в живых остался лишь один из пары «молоточников». 1 декабря 2021-го стало известно, что, отмотав половину срока, Никита Лыткин покончил с собой в ангарской колонии строгого режима №7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она возвращалась с праздника, а я предложил подвезти»: истории неизвестных ранее жертв ангарского маньяка Попкова. (подробности)

Убийца в овечьей шкуре: как образцовый семьянин и милиционер растерзал больше 80 женщин из мести жене за измену. (подробности)

Как иркутский врач-маньяк убивал в полнолуние и почему спас дочь следователя, который его поймал. (подробности)

Тулунский маньяк, который изнасиловал 27 женщин, получил 24 года строгого режима. (подробности)