«Академовский маньяк» из Иркутска Никита Лыткин покончил с собой в колонии, отсидев половину срока

Никита Лыткин во время приговора в 2011 году. Маньяк отсидел 10 лет из 20 и покончил с собой в колонии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Академовские маньяки» из Иркутска Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые держали в страхе город в 2011 году, убив 6 человек, больше никогда не вернутся в город. Напомним, Ануфриев был осужден на пожизненный срок, а Лыткин на 20 лет колонии. 1 декабря 2021-го стало известно, что отмотав половину срока, Никита Лыткин покончил с собой прямо в ангарской колонии строгого режима №7. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» рассказал источник. В областном ГУФСИН информацию подтвердили.

- Утром 28 ноября осужденный, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. – Дежурный фельдшер оказал ему помощь. Осужденного экстренно госпитализировали в городскую больницу. 30 ноября он скончался. ГУФСИН проводит проверку и выясняет все обстоятельства.

Ну а мы еще раз кратко напомним историю кровавых похождений Лыткина и Ануфриева. Начало 2011 года в иркутском Академгородке действительно было страшным. Рассказы о том, что творилось в районе, больше походили на сюжет фильма ужасов, чем на правду. Убийства и покушения следовали одно за другим. На людей нападали и били молотком по голове, резали ножом. А виновники этого ужаса, молоточники, читали сводки в интернете и наслаждались собственным величием. Им было по 18. Вчерашние школьники Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые совершили 6 убийств и 9 покушений, провозгласили: «Мы - боги, решаем, кому жить, а кому умирать».

Лыткин и Ануфриев были вчерашние школьники: 17-летний Никита Лыткин, бывший ученик математического класса, и 18-летний Артем Ануфриев, студент Иркутского медуниверситета. Эти безжалостные молоточники вышли «на охоту» в ноябре 2010-го. 14 и 25 числа они напали в Академгородке на двух женщин. Обе, к счастью, остались живы. Затем они совершили убийство 12-летнего Дани Семенова и 69-летней Ольги Пирог, которой размозжили голову молотком и изрезали тело ножом.

Эти две смерти между собой поначалу не связывали. А к Новому году в микрорайоне появились новые жертвы нападений… За полгода (до апреля 2011 года) они совершили шесть убийств и девять покушений на убийство. И при этом не оставили ни следа, ни единой зацепки. Пока город терялся в догадках, изверги сидели дома за компьютером, читали новости про свои кровавые похождения и наслаждались. Навести ужас на весь Иркутск и было их целью...

Артем Ануфриев осужден на пожизненный срок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Задержали подельников благодаря тому, что дядя одного из преступников нашел ужасную видеозапись. На видео Ануфриев и Лыткин изгалялись над трупом женщины без определенного места жительства, с которой они и расправились. Нашел запись дядя, говорят, не случайно. В тот день в микрорайоне распространили ориентировку на маньяков, и в одном из них мужчина узнал… племянника. Конечно, сомневался. Побежал домой к сестре и, пока ее сына не было дома, присел за его компьютер, а в нем флешк с видео. Мужчина включил, увидел племянника и понес запись в полицию. В этот же ечер кровавых убийц задержали.

Следствие над молоточниками длилось два года. Ануфриев отпирался, в том числе во время суда сваливал вину в преступлениях на Лыткина. Сел на всю жизнь. Сейчас мотает срок в Вологодской области на острове Огненном. Там он даже умудрился поступить в университет. Заочно, конечно. Лыткин же, наоборот, помогал следствию. По этой причине, а также из-за возраста (на момент совершения преступлений был несовершеннолетним) получил 24 года. После его апелляции Верховный суд и вовсе скостил наказание до 20 лет. Он совершил самоубийство, не отсидев ровно половину - 10 лет.

Полную историю Ануфриева и Лыткина, а также рассказы пострадавших и родственников погибших, читайте ЗДЕСЬ

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