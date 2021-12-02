Эксперт рассказал о возможных причинах самоубийства академовского маньяка из Иркутска Никиты Лыткина

Маньяк Никита Лыткин во время приговора в 2011 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жертвы академовских маньяков и их близкие, кто потерял самых дорогих людей из-за молоточников Артема Ануфриева и Никиты Лыткина, боялись возвращения Никиты Лыткина из колонии. Изверги с ноября 2010-го по март 2011-го убили 6 человек и совершили 9 покушений на убийство. Артем Ануфриев получил пожизненное, а Никита Лыткин 20 лет и половину срока уже отсидел. Но больше потерпевшим опасаться возвращения убийцы не придется. Вчера, 1 декабря, стало известно, что академовский маньяк Никита Лыткин покончил с собой в колонии № 7 Ангарска, где отбывал наказание. Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области, маньяк совершил попытку самоубийства еще 28 ноября. Дежурный фельдшер оказал ему помощь. Осужденного экстренно отвезли в городскую больницу, где 30 ноября он скончался.

Прокомментировать, что могло заставить Лыткина решиться на самоубийства, «Комсомольская правда» - Иркутск» попросила эксперта, заслуженного юриста России, почетного работника прокуратуры России, кандидата юридических наук, бывшего следователя по особо важным делам прокуратуры Иркутской области Николая Китаева.

- Только не думайте, что осознал, что натворил, и раскаялся, - комментирует корреспонденту «КП» - Иркутск» Николай Китаев. – Такие серийные убийцы совестью никогда не мучаются. Если бы его не поймали, он совершал бы зверства и дальше. С собой он мог покончить только из-за каких-то личных проблем. Что могло повлиять? Да много чего. Например, осознание, что жизнь перечеркнута, не захотел еще много лет находиться в таких бытовых условиях как колония. Я не исключаю и то, что он совершил суицид в один из своих черных биоритмических дней. Когда биоритмы отрицательные, у людей возникает депрессия и склонность к самоубийству. А может причина намного проще, к примеру, плохое письмо из дома. Все в совокупности могло повлиять на него.

Кстати, уйти из жизни академовский маньяк решил почти ровно через 11 лет после того, как они с Ануфриевым начали свои зверские нападения на иркутян в ноябре 2010-го.

- Да, возможно он возвращался мыслями к началу своих похождений, - продолжает Николай Китаев. – Конечно, он мог вспоминать, сопоставлять даты из-за чего случилась вспышка депрессии. Не исключаю и самую простую версию: могли не давать спокойно жить сокамерники. А вот то, что он решился на такой шаг на середине срока, неудивительно. Подобные убийцы совершают суицид как сразу после приговора, так и к концу срока.

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