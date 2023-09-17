Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2023 года: последние новости Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Глазковском мосту в Иркутске под колеса автобуса попал рабочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России "КП-Иркутск". По данным ведомства, двое рабочих переходили дорогу, но один из них решил перейти ее не по пешеходному переходу.

Мотоциклисты в Иркутске закрыли сезон. В частности, колонна мотоциклистов 16 сентября проезжала по Байкальскому кольцу. Также известно, что 17 сентября в областной столице состоится ежегодный Байкерский Крестный Ход - во имя Св. Блг. Кн. Александра Невского.

В Куйтунском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней мотоциклистки. За рулем была 11-летняя девочка, с ней пассажиром ехала 14-летняя знакомая.