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Общество16 сентября 2023 23:00

Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2023 года: последние новости

Байкеры Иркутска завершили мотосезон
Елена СИНИЦА
Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2023 года: последние новости

Что произошло в Иркутске в ночь на 17 сентября 2023 года: последние новости

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Глазковском мосту в Иркутске под колеса автобуса попал рабочий. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России "КП-Иркутск". По данным ведомства, двое рабочих переходили дорогу, но один из них решил перейти ее не по пешеходному переходу.

Мотоциклисты в Иркутске закрыли сезон. В частности, колонна мотоциклистов 16 сентября проезжала по Байкальскому кольцу. Также известно, что 17 сентября в областной столице состоится ежегодный Байкерский Крестный Ход - во имя Св. Блг. Кн. Александра Невского.

В Куйтунском районе полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетней мотоциклистки. За рулем была 11-летняя девочка, с ней пассажиром ехала 14-летняя знакомая.

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