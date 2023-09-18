«Мы и инопланетяне готовимся праздновать…»: глава буддистов России заявил о том, что в небе над Бурятией пролетел НЛО

Дамба Аюшеев рассказал о пришельцах. Фото: Международный буддийский форум «Традиционный буддизм и вызовы современности»

Глава Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо лама Дамба Аюшеев сделал любопытное заявление в социальных сетях. Утром 18 сентября он поделился с подписчиками, что связался с «надежным» человеком, который стал свидетелем прилета инопланетян. По его словам, космический корабль «чужих» выглядел как продолговатый ангар размером с трехэтажный дом.

- Изнутри с этого ангара исходили красные линия лучей. На лицо посещения НЛО (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.), - рассказал глава российских буддистов.

Также важным Дамба Аюшеев посчитал место, где заметили пришельцев – аршаан (с бур. яз. «целебный источник» - прим ред.) Хамбо ламы Дармаева. В советские годы святой возглавлял Центральное духовное управление буддистов. Согласно преданиям, в 1960 году он сам покинул мир во время медитации в позе лотоса. В таком положении его поместили в деревянный саркофаг и захоронили в землю.

- Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамбо ламы Этигэлова, - заключил Дамба Аюшеев.

19 сентября 2023 года в Иволгинском дацане пройдёт Этигэлтэ Хамба Ламын Найр или праздник Хамбо Ламы Этигэлова. Он посвящён 282-й годовщине признания буддизма в России, а также 21-летию того, как нетленный Пандито Хамбо Лама Этигэлов находится с рядом верующими.

СПРАВКА КП

Сегодня Хамбо ламе Даши Доржо Этигэлову насчитывается более 170 лет, с похорон прошло 96, и на его теле нет следов разложения. «Победивший смерть» нашел обитель в Иволгинском дацане Бурятии. Паломники верят, святой слышит молитвы, исцеляет больных и благословляет просящих.

По легенде, 15 июня 1927 года Этигэлов погрузился в медитацию и и ушел из жизни в возрасте 75-ти лет, сидя в позе лотоса. Так его и похоронили – вертикально в кедровом коробе.

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