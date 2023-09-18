Отсидевший 22 года убийца не дождался нескольких часов до освобождения и сбежал из колонии под Иркутском

Убийца рецидивист сбежал из колонии в день освобождения под Иркутском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый нетерпеливый заключенный объявился под Иркутском. После 22-х лет в колонии строгого режима тот не дождался нескольких часов до официального освобождения. За хорошее поведение его перевели в колонию-поселение при ИК-19, откуда «счастливчик» и должен был отправиться на свободу. Однако в день Х на построении мужчину не обнаружили.

- Небось празднует, - обсуждают в кулуарах правоохранители.

Однако по информации других источников, 49-летний рецидивист попросту испугался перемен и не захотел покидать места не столь отдаленные. Первый срок он получил еще в 1992 году, после чего полностью отбыл наказание, но в начале нулевых вновь угодил за решетку. На счету душегуба несколько убийств. Также его судили за разбой, хищение или вымогательство оружия, незаконное усыновление, создание преступного сообщества и участие в нем.

О причинах фальстарта в ГУФСИН по Иркутской области надеются узнать у беглеца лично в ближайшие дни. В противном случае его вновь ожидает несколько лет под конвоем.

- В колонии-поселении осужденные находятся не под охраной, а под надзором. С разрешения администрации они могут перемещаться за пределами колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено исправительное учреждение. Могут носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. - пояснили в ведомстве. - За уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы.

Беглеца ищут силами Федеральной службы исполнения наказаний.

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