"Родители не могли сдержать слез": как сложилась судьба сибирячки, которой пересадили сердце байкера из Индии

Жизнь 20-летней Виктории Пан из Иркутска настолько удивительна, что хоть фильм снимай. Фото: Юлия Иванова.

Жизнь 20-летней Виктории Пан из Иркутска настолько удивительна, что хоть фильм снимай. Когда девочке было 11 лет, у нее нашли страшную болезнь сердца - рестриктивную кардиомиопатию. Оно теряло эластичность, с трудом качало кровь, будто становилось каменным… Врачи вынесли вердикт: "Проживет всего пару лет". Выход был только один - пересадка. Но сделать это в России на тот момент было невозможно. Семья поехала в Индию и там школьнице пересадили сердце молодого байкера, который разбился в аварии. И оно прижилось. Виктория выросла здоровой и красивой, а теперь вышла замуж. Подробности - в материале КП-Иркутск.

Похудела и перестала ходить

Вика до 10 лет была абсолютно здоровым ребенком. Фото: Юлия Иванова.

- Вика до 10 лет была абсолютно здоровым ребенком. Но в один день у дочки заболел живот и поднялась температура. Подумали, что аппендицит и рванули в больницу, - рассказывает КП-Иркутск мама Виктории Юлия Иванова. - После обследований врачи ошарашили диагнозом. Оказалось, проблемы с сердцем. Оно становилось маленьким и твердым…

Почему тогда болел живот? Из-за того, что сердце бьется медленно, произошел застой кровообращения, увеличилась печень.

- Вика начала угасать на глазах: похудела до 23 кг, перестала ходить, нарушился ритм сердца. Пульс - 40 ударов, через минуту - под 200, а еще через пять минут едва ли не остановка…

«Мы нашли ваше сердце»

Через девять месяцев как раз открылась программа по пересадке сердца для русских детей в Индии. Фото: Юлия Иванова.

С такой патологией долго не живут. Но Юлия Иванова не думала отступать и решила бороться до последнего. В министерстве здравоохранения Иркутской области дали разрешение на пересадку за границей. Оставалось получить федеральную квоту на лечение и найти клинику. Через девять месяцев как раз открылась программа для русских детей в Индии. Вика стала первым ребенком, отправившимся бесплатно на трансплантацию.

- Прожили в Индии четыре мучительных месяца. Времени оставалось все меньше, а донора так и не было, - говорит мама Виктории. - Когда появлялось сердце, за ним закрепляли сразу троих людей. Все сдавали анализы на совместимость. Доставалось оно тому, у кого могло прижиться лучше всего. Вику вызывали три раза и все мимо.

И вдруг…

- Мы нашли ваше сердце, скорее приезжайте, - услышали долгожданные слова.

Операция прошла успешно. Через три дня девочка пришла в себя, а еще через пару дней сделала первые шаги. Прижилось...

Стала интересоваться мотоциклами

Вика вдруг стала интересоваться мотоциклами. Ведь в груди билось сердце мотогонщика. Фото: Юлия Иванова.

Через месяц семья вернулась в Иркутск.

- Дочь вдруг стала интересоваться мотоциклами, - рассказывала Юлия. - Причем произошло это еще до того, как мы узнали, что донором был погибший байкер! Мы были в шоке, ведь раньше ее к этому не тянуло.

Семья Ивановых долго пыталась выйти на родных мотоциклиста, чтобы поблагодарить. Но пока они не готовы к общению.

Также о Виктории узнали иркутские байкеры. Их настолько растрогала история девочки, что они предложили вступить в клуб и даже катали на открытии сезона. Правда, со временем увлечение отошло на второй план.

«Знакомьтесь, это Слава!»

Вика смогла жить, как обычный ребенок. Ходить в школу, посещать кружки и секции. Правда, до сих пор каждый год летает на профилактические обследования в Санкт-Петербург. Но это никак не помешало ей окончить техникум при университете гражданской авиации и выйти замуж.

- Четыре года назад Вика познакомилась в интернете с парнем из Иркутска. Они подружились, а через полгода дочь пригласила его домой. Представила, как своего молодого человека. Слава Пан сразу понравился нам. Очень воспитанный, культурный и добрый. К тому же и работящий. У 22-летнего Вячеслава свое ИП по изготовлению материалов для полов. В прошлом году он сделал Вике предложение, - говорит Юлия.

«Она заслужила этот праздник»

Жизнь 20-летней Виктории Пан из Иркутска настолько удивительна, что хоть фильм снимай. Фото: Юлия Иванова.

Пара решила расписаться в начале сентября 2023 года, тихо, без гостей. Но родители взяли заботы о торжестве на себя.

- У Вики непростая судьба, и мы хотели порадовать ее, устроить настоящий праздник, - рассказывает ее мама. - Пригласили в ресторан самых близких, душевно поздравили молодоженов. Они совсем не волновались, а вот мы, родители, не могли сдержать слез от счастья. Чудо, что дожили до этого момента!

Сюрпризом для Виктории стало видеопоздравление от хирурга, который пересаживал ей сердце в Индии. Врач все еще помнит, как девочка храбро пережила операцию. Он пожелал девушке счастья в супружеской жизни.

В ноябре она очередной раз поедет в Санкт-Петербург на обследование. Затем молодожены собираются отметить медовый месяц: поедут за границу. Куда именно, пока не определились.

У Вики большие планы на жизнь. В следующем году она хочет подать документы в вуз. Возможно, свяжет судьбу с гражданской авиацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Навязывают кредиты на 3 млн рублей за машину ценой в 1,5 млн: сибирячка рассказала, как ей удалось избежать подставы в автосалоне (подробнее)

«Дети думали, буду в тапочках шаркать, а я в платье и на шпильках»: в 61 год сибирячка похудела на 38 кг и вышла замуж (подробнее)

Переходишь по ссылке и телефон начинает жить «своей жизнью»: названы новые способы мошенничества в Иркутской области (подробнее)