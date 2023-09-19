Что произошло в Иркутске в ночь на 19 сентября 2023 года: последние новости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске завершились поиски 17-летней девушки, которая 18 сентября не вернулась домой после образовательного учреждения. Ее нашли живой. По информации правоохранителей, в отношении нее противоправных действий не совершалось.

В Железногорске-Илимском студенты ремонтируют автомобили для участников СВО. Для четверых ребят это часть их дипломной работы в колледже. Работы выполняются под руководством преподавателя спецдисциплин. Сейчас ремонт одной из машин выполнен на 90%.

Стало известно, кто назначен на должность вице-мэра Иркутска. Теперь первый заместитель мэра Андрей Южаков назначен на должность вице-мэра Иркутска.