Хотел преумножить доход и потерял все. Бизнесмен из Иркутска "инвестировал" в мошенников 16 млн рублей

Инвестирования являются самой популярной схемой у мошенников. Фото: Мария ЛЕНЦ

Удивляешься, видя в ленте новостей, как сибиряки отдают миллионы (!) мошенникам. Причем ежедневно! И в большинстве своем помимо собственных сбережений перечисляют и кредитные деньги. А их берут специально в банке, «спасаясь» от аферистов. Но абсолютный рекорд побил иркутян, который отдал мошенникам… 16 млн (!) рублей.

Для затравки разрешили вывести доход

Произошло это еще в августе этого года. Один из предпринимателей Иркутской области решил приумножить доход с помощью инвестиций. Нашел объявление о легком и простом заработке на просторах интернета. Лжеброкеры предлагали вложиться в якобы акции довольно известного банка. Для убедительности даже организовали сибиряку обучение, объяснили «азы инвестирования». Он скачал на телефон специальное приложение, через которое отслеживал капитал. Так, аферисты около месяца вешали лапшу на уши доверчивому предпринимателю, мол, смотрите, ваш доход уже растет. Чтобы поверил в сказку окончательно, пару тысяч рублей действительно позволили вывести на счет. Зачем это сделали, понятно: подогревали интерес и дальше, заставляя «инвестировать» еще больше. И тот вошел в азарт: вкладывал миллион за миллионом. Причем все деньги были из личных сбережений, кредиты не брал. Только когда однажды мошенники попросту исчезли с радаров, а вывести деньги на счет не получилось, понял, что его обманули, и обратился в полицию.

- Инвестирования являются самой популярной схемой у мошенников, - рассказывает Антон Десненко, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области. - Аферисты размещают в интернете объявления о легких способах заработка. Преступники выдают себя за брокеров или менеджеров. Даже «обучают» жертв. Затем отправляют некую программу на компьютер, которая создает иллюзию успешного заработка. На первых этапах жертва даже может вывести небольшую сумму, но спустя время остается без копейки в кармане.

Более 1 млрд за 9 месяцев

Почти каждое пятое преступление в Иркутской области – это онлайн-мошенничество. С начала 2023 года больше 4 тысяч сибиряков пострадали от аферистов. Они перевели в совокупности больше 1 млрд рублей. Всего в Иркутской области зафиксировано почти 6 тысяч преступлений в сфере информационных-коммуникационных технологий. Это, кстати, на 30% больше, чем в прошлом году.

- Иркутская область занимает 21 место в списке зарегистрированных мошенничеств по России. А в сибирском федеральном округе - 5 место из 10 субъектов, - рассказывает Антон Десненко.

Схемы мошенничеств постоянно меняются. На сегодняшний день одна из самых популярных - взлом мессенджеров. Жертве отправляют ссылку с просьбой проголосовать в конкурсе за родственника или знакомого. А если переходите по ссылке, аферистам предоставляется доступ ко всей информации в устройстве, в том числе к онлайн-банкам.

От воспитателя до полицейского

Жертвой может стать почти каждый житель Иркутской области. Так, на уловки мошенников попадаются и воспитатели детских садов, и учителя, и полицейские, и прокуроры, и спасатели, и бизнесмены, - люди разных профессий и достатка. Возраст жертв от 14 до 90 лет, но в основном ими становятся сибиряки от 25 до 60 лет.

КСТАТИ

Самые популярные схемы

- Онлайн-покупки и продажи. Аферисты орудуют на различных торговых площадках, привлекая жертв низкими ценами.

- Фальшивые служба безопасности банка и правоохранительные органы. Мошенники придумывают различные легенды о хищении средств, которые срочно нужно спасти и для этого просят оформить кредит и перевести собственный жертвы на «безопасный счет».

- Мнимые родственники, просят выручить из беды. Например, дать взятку силовикам за закрытие дела о ТП, где виновник – якобы ваш близкий человек. На самом деле родные ни в какие истории не попадали , и знать не знают, что с ними якобы что-то произошло.

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