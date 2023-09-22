За побег - депортация: что ждет убийцу, сбежавшего из колонии под Иркутском в день освобождения

Сбежавшего из колонии под Иркутском осужденного задержали в Ленинском районе. Фото: ГУФСИН по Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Испугался свободы. А может праздновать убежал, - именно так шутят сибиряки над самым нетерпеливым заключенным в Иркутской области. А как еще его назвать? Ведь 49-летний уроженец одной из стран средней Азии ушел в день освобождения из колонии под Иркутском. А провел мужчина за решеткой немного-немало 22 года. За что такой срок? На счету душегуба несколько убийств. Также его судили за разбой, хищение или вымогательство оружия, незаконное усыновление, создание преступного сообщества и участие в нем. К счастью, 22 сентября рецидивиста поймали.

- Заключенный, который 18 сентября покинул территорию колонии был задержан 22 сентября в Ленинском районе Иркутска, - рассказывают в ГУФСИН по Иркутской области. – Мужчина ушел из участка в день освобождения, не расписавшись в документах об освобождение. Фактически он и беглецом не считается. По этой причине его в скором времени должны депортировать на родину в Таджикистан. Хотя в противном случаи за уход из-под надзора из колонии-поселения осужденному грозит уголовное наказание сроком до четырех лет лишения свободы. Сейчас он передан сотрудникам управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области.

Но ответа на вопрос – «Зачем сбежал?» так и не нашлось. Но по одной из версий, 49-летний мужчина банально испугался свободы и не захотел покидать привычных стен своей колонии. Ведь, первый срок он получил еще в начале лихих 90-х. После чего полностью отбыл наказание. Но спустя пару лет снова угодил за решетку.

Кстати, в колонии-поселения беглец просидел не весь срок. Большую часть лет он отбывал в колонии строгого режима. Но спустя время был переведен на принудительные работы за хорошее поведение в колонию-поселение при ИК-19. Кстати, оттуда и должен был освободиться. Однако в день Х утром на построении заключенного не обнаружили.

Но сотрудники ГУФСИН отмечают, что в колонии-поселении есть только надзорные. А это значит, что заключенные могут выходить за ворота колонии, но в пределах муниципального образования и только с разрешения администрации.

- Им даже разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи. - пояснили в ведомстве.