Сгорая заживо: как 19-летний матрос из Забайкалья спас 350 сослуживцев, получив ожоги почти 100% тела

24 сентября исполнилось 13 лет подвигу Героя России Алдара Цыденжапова. Фото: личный архив семьи Цыденжаповых.

Прошло ровно 13 лет, как 19-летний парень из Забайкальского края ценой собственной жизни спас 350 сослуживцев. 24 сентября 2010 года матрос Алдар Цыденжапов предотвратил взрыв на эскадренном эсминце «Быстрый», сгорая заживо. Он погиб за два месяца до дембеля. С того момента его имя и фамилия навсегда внесены в списки экипажа, а место в кубрике остается пустовать. Вспоминаем подвиг Героя России и рассказываем о его биографии.

Мечта о флоте

Алдар Цыденжапов родился в небольшом поселке Агинское. Его семья мало отличалась от других здесь: мама работала медсестрой в детсаду, отец – ветеран МВД. Парень был самым младшим из пяти детей: Булата, Баирмы, Ирины и сестры-двойняшки Арюны.

- После школьного выпускного, летом 2009-го, он нам с отцом и заявил: «Сначала отслужу, а потом буду думать, куда поступать. В августе мне исполнится 18, попадаю под осенний призыв, - рассказывала корреспонденту КП-Иркутск мама Алдара Билигма Цыденжапова.

По итогам медкомиссии вчерашнему школьнику сообщили – он годен для службы в любых войсках. Но тот уже грезил о военно-морском флоте. Однако перед отправкой стало известно, что Алдара в списках новобранцев ВМФ нет. Это заставило его впервые попросить помощи у отца. Он поговорил с военкомом и сына взяли. Родители проводили его во Владивосток, где после учебки матроса распределили на миноносец «Быстрый».

9 секунд

19-летний парень относился к службе очень ответственно. Даже за внешним видом следил пристально: едва ли не ежедневно натирал якорь на бляхе на ремне. После окончания «срочки» планировал заключить контракт. Но этому было не суждено случиться…Ранним утром, в 4 часа 24 сентября машинист котельной команды принял вахту в носовом машинном отделении. Спустя 10 минут раздалась тревога: «Пожар!». На полном боеприпасов эсминце в любую минуту могла произойти страшнейшая катастрофа.

Один из матросов не закрутил крышку цистерны, заполненной мазутом. Под давлением топливо выдавило и начало распылять по отсеку, где нес вахту Алдар. Он подбежал к вентилю, чтобы предотвратить беду, но взвесь загорелась, и огонь полностью охватил его тело. Парень и не думал спасаться, а выполнил долг до конца. На каждый оборот понадобилось по секунде, то есть в центре пламенного шара он находился около 9 секунд.

«Мне же через два месяца ехать домой»

- Он даже не кричал… - вспоминает с дрожью в голосе самый близкий армейский друг Алдара Эдуард Кононенко. – Когда мы шли в медблок, причем он шел сам, без помощи, я увидел, как у него прямо на ходу слазит кожа и стелется следом по палубе. Не обгорело только лицо… Во время пожара он закрывал его руками.

«Мне же через два месяца ехать домой», - говорил тот врачам, будучи в сознании после произошедшего. Позже окажется, что пострадало почти 100% кожи. В госпитале Владивостока обгоревшего парня ввели в медикаментозный сон, чтобы тот не скончался от мучительной боли. За свою жизнь Алдар Цыденжапов боролся четыре дня. Он так и не узнал, сколько людей спас. Посмертно матросу присвоили звание Героя России.

ПАМЯТЬ

В честь Алдара Цыденжапова назвали корвет, где установлена мемориальная доска.

Его именем названы улицы в поселке Агинское Забайкальского края, в городе Улан-Удэ в Бурятии, в поселке Усть-Ордынский Иркутской области.

В школе, в которой учился герой, установлена мемориальная доска.

На берегу бухты Абрек залива Стрелок, где базируются корабли Приморского объединения Тихоокеанского флота, у пирса эскадренного миноносца «Быстрый» открыт знак памяти.

Фотография погибшего матроса и мемориальный стенд установлены на эсминце «Быстрый».

В 2011 году в селе Селендума Селенгинского района Бурятии установлен памятник.

В 2012 году в серии «Герои Российской Федерации» выпущена почтовая марка с портретом Алдара Цыденжапова.

В родном поселке Алдара установлен памятник в виде якоря.

В Улан-Удэ открыли памятник, построенный на деньги учеников школы № 35.

В столице Бурятии школе № 57 присвоили имя Героя России — Алдара Цыденжапова.

В 2021 году герой был навсегда зачислен в списки личного состава одной из частей Тихоокеанского флота.

Имя Алдара присвоено отряду юнармейцев приморского города Фокино.

Осенью 2024 года в кинотеатрах покажут художественный фильм «9 секунд» режиссёра Олега Штрома о подвиге Цыденжапова.

КСТАТИ

- Премьера кинокартины «9 секунд» запланирована ко дню рождения Алдара Цыденжапова на 4 августа 2024 года в Агинском и на 24 сентября 2024 года во Владивостоке. Картина выйдет в широкий прокат во всех кинотеатрах страны той же осенью, - проанонсировал продюсер фильма Юрий Обухов.

Для того, чтобы быть похожим на поджарого подростка, исполнитель главной роли Бато Шойнжонов похудел на 10 кило. Для этого понадобилось три месяца строгой диеты и кардиотренировок. Съемки стартовали 16 июля на малой родине Алдара, на озере Ножий. В них участвовали его настоящие учителя, буддийские священнослужители и команда из более чем 60-ти профессионалов. А снимали сцены в и доме, где тот рос, и в школе, где тот учился. Даже парта Алдара за эти годы сохранилась!

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