В министерстве образования региона рассказали, когда прозвенит последний звонок в Иркутске 2026

Последний звонок в Иркутске 2026 скоро прозвенит для выпускников школ. В этом году в регионе больше 13 тысяч 11-классников получат аттестат о среднем (полном) общем образовании. Совсем немного им осталось до шага во взрослую жизнь: многие из них продолжат подготовку к поступлению в вуз, кто-то сразу начнет строить карьеру. «Корочки» об основном общем образовании вручат также 9-классникам Приангарья. Их в этом году больше 32-х тысяч человек. Часть из них тоже не вернутся в родные школы – поступят в техникумы и вузы.

Последний звонок в Иркутске 2026: когда будет

- Последний звонок в 2026 году в школах прозвенит 26 мая, - сообщили в региональном правительстве. - У выпускников останется несколько дней для подготовки к началу экзаменов, которые в этом году стартуют 1 июня для 11-классников и 2 июня для 9-классников.

Напомним, выпускники школ будут сдавать ЕГЭ – два обязательных предмета (русский язык и математика) и два – по выбору (те, которые им нужны для поступления в высшие учебные заведения). В первый день лета для сдачи единого госэкзамена придут те, кто выбрал литературу, историю или химия. А вот обязательный русский язык одиннадцатиклассники сдадут 4 июня, математику – 8 июня. Подрообности тут.

Девятиклассников же ждет ОГЭ. Здесь схема та же: два обязательных экзамена (русский язык, математика) и два – на выбор. Математика «выпала» нынче на 2 июня, а русский – на 9-е. Что школьники могут взять на экзамен – смотрите здесь.

Последний звонок в Иркутске 2026: когда каникулы для остальных школьников

Последний звонок в Иркутске 2026 точно будет последним только для выпускников (и части 9-классников, которые продолжат учиться в ссузах), а когда же завершится учебный год у остальных школьников?

- Завершение учебного года для всех обучающихся региона с 1 по 11 класс запланировано не позднее 26 мая, - рассказали в пресс-службе министерства образования Иркутской области. – С 27 мая все школьники выйдут на летние каникулы, которые продлятся до 31 августа.

За это время всем ученикам и их родителям нужно как следует отдохнуть, набраться сил, чтобы с отличным настроением вернуться к занятиям осенью. А на торжественную линейку, как обычно, 1 сентября. Эта дата, кстати, в 2026 году выпадает на вторник.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что этот учебный год для выпускников отличается от предыдущих, так как сроки экзаменов сдвинулись на лето. Для кого-то, это может быть и хорошо – есть больше времени «подтянуть» знания. Одной из самых обсуждаемых тем последних лет остается возможность пересдачи ЕГЭ. Но прежде, чем ей воспользоваться, нужно хорошо подумать.

- Это некая лотерея. Ребята, принимая решение идти на дополнительные дни, должны четко взвешивать свои силы, потому что засчитывается именно последний результат. Если баллов будет меньше - засчитают именно их», - предупредил на пресс-конференции министр образования региона Максим Парфенов.

Улучшают свой результат после пересдачи – 70%.

