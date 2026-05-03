Ледин держал в квартире белого медведя, а Сталин разводил белок: эти известные люди были хозяевами необычных питомцев

Не все знаменитости и политические лидеры любили исключительно кошек и собак. Были у них и совершенно необычные животные. Какие? Узнала КП-Иркутск.

Малышка Айка

На проспекте Металлургов в Норильске стоит памятник белой медведице Айке. Её историю в городе знает каждый. Дикий зверь жил в обычной трёхкомнатной квартире. Поселил Айку у себя знаменитый режиссёр-документалист Юрий Ледин.

— В 1974 году он увидел в новостях сюжет о медвежонке, от которого отказалась мать в Николаевском зоопарке, — поделилась журналист-краевед Светлана Гунина. — Ледин первым же самолётом вылетел в Николаев, где ему отказывались передавать медвежонка, но тот добился своего. Выбрать кличку медведице помогал весь Норильск. Айка часто гуляла с хозяином по улицам, игралась с детьми и давала себя погладить. У некоторых в альбомах до сих пор хранятся фотографии с белым медведем.

Айка спала поближе к балкону. Ради неё Ледины перестали отапливать квартиру и порой ходили дома в верхней одежде. Кормили молоком, рыбьим жиром и манной кашей — по 12 бутылок ежедневно. А когда та болела, вызывали на дом педиатра. Но Айка была не просто питомцем, а главной героиней нового фильма о белых медведях. Юрий снимал, как зверь стал лучшим другом его 8-летней дочери, а затем отвёз его на архипелаг Земля Франца-Иосифа. Там семья режиссёра жила шесть месяцев. Мужчина надеялся, что медведь сможет ужиться с сородичами и остаться в дикой природе, но ошибся.

К году «трёшка» стала для 100-килограммовой Айки крохотной. Тогда удалось договориться с Берлинским зоопарком. Перед отправкой за рубеж её месяц держали на карантине в Москве, где она, по воспоминаниям Ледина, «неделю буквально орала».

— Медведи живут с матерями два года, а Айке был только год. Если бы ещё годик с нами… — с горечью говорил режиссёр.

На новом месте медведица прожила всего год. Её нашли мёртвой. Официально — упала со скалы, однако сам Ледин в это не верил, мол, медведь никогда не упадёт. По другой версии, у Айки не выдержало сердце.

Мария Ивановна

В январе 1914 года в журнале «Рубикон» вышел малоизвестный рассказ Александра Куприна «Мария Ивановна». За этим именем скрывалась… обезьяна. Самка павиана с красным с синим задом, лающим голосом и невероятной страстью к разрушению.

Но почему писатель выбрал именно такую кличку? Дочь Куприна Ксения позже раскрыла секрет: «Отец назвал обезьянку Марией Ивановной, чтобы досадить одной неприятной ему даме. Та обиделась и перестала бывать в нашем доме. Цель была достигнута».

— Саму обезьянку привезла в Гатчину старшая дочь писателя. Кто-то велел ей избавиться от натворившей бед зверушки, и она сразу подумала об отце — тот обожал животных, — рассказывает директор музея А.И. Куприна Константин Иванов. — Но об одном умолчала: Мария Ивановна кидалась на дам. Куприн подозревал: когда-то у неё отняли детёныша, и сделала это женщина.

В доме писателя Мария Ивановна творила что хотела: рвала обивку кресел, ободрала шторы, била посуду, ломала детские игрушки.

— Куприн отдал обезьянку знакомому клоуну Жакомино. Та оказалась талантливой ученицей — делала сальто и курбеты. Но во время премьеры в манеж вошла опоздавшая дама, чьё платье её почему-то возмутило. Мария Ивановна набросилась на неё, сорвала юбку и укусила за ногу. Конфуз! Обезьянку продали в зоосад. Там, вспомнив уроки, она показывала публике акробатические номера, за что её засыпали сладостями.

Подарок от Хрущёва

Когда речь заходит об Иосифе Виссарионовиче Сталине, перед глазами встают парадные портреты, трубка, тяжёлый взгляд и сводки с фронтов. Но за стенами кремлёвских кабинетов у «отца народов» было хобби, которое вряд ли вписывается в привычный образ. Он обожал... белок. И не просто любовался ими, а занимался их разведением.

Всё началось в 1945 году, только что отгремела война. Никита Хрущёв, тогда ещё просто один из соратников, преподнёс генсеку необычный презент — белку. Сталин, известный своей любовью к животным, идею оценил. Зверька поселили на закрытой веранде главного дома на Ближней даче. И пошло-поехало!

Вождь лично контролировал «поголовье», кормил зверьков и, по воспоминаниям охраны, мог подолгу наблюдать за их вознёй. Для пушистых любимцев отвели отдельное помещение — настоящий бельчатник. И дела у Сталина в этом деле шли отлично. К 1953 году популяция разрослась до 40 особей, а по другим данным — и вовсе до 70.

Царский слон

Когда речь заходит о домашних питомцах Романовых, чаще всего вспоминают собак — спаниелей, колли, йорков. Но мало кто знает, что в Александровском парке Царского Села обитали настоящие слоны!

Всё началось в 1891 году. Тогда наследник престола цесаревич Николай отправился в большое кругосветное путешествие. Из далёкого Цейлона (сейчас Шри-Ланка - прием. Ред.) он привёз удивительный презент — индийского слона. Позже, в 1896 году, эфиопский император подарил Николаю II, уже ставшему царём, ещё одного гиганта — на этот раз из Африки. Ему дали кличку Абиссинец и поселили в деревянном «слоновнике». Если первый питомец не смог привыкнуть к климату и умер, то второй прожил долгую жизнь. Гигант был очень добрым и послушным, любил танцевать и бить хоботом в колокол. Его кормили сеном и лепёшками, пожаренными на сливочном масле.

— Накануне 1917 года его было решено переправить в Москву, — рассказала «Комсомолке» заведующая отделом внешних научных коммуникаций Государственного Дарвиновского музея Елена Баранова. — Осенью в дороге слон простудился и умер, а его шкура весом более тонны была разделена на три части и засолена в бочках.

Сегодня Абиссинец — визитная карточка музея, часть экспозиционного комплекса «Саванна».

Сегодня Абиссинец — визитная карточка музея, часть экспозиционного комплекса «Саванна». Чучело питомца царя называют трубящим слоном.

Мангусты и пальмовая кошка

— На протяжении всей жизни Чехов внимательно относился ко всему живому, был не только собачником, как на том настаивал собрат по перу Александр Куприн, — рассказывает Эрнест Орлов, заведующий отделом «Дом-музей А.П. Чехова» Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля.

Особая страница — поездка Чехова на Сахалин и вокруг Азии. В ноябре 1890 года на Цейлоне писатель приобрёл двух мангустов и пальмовую кошку. Тогда этих видов вообще не было в России. Имена зверькам дали колоритные: одного мангуста матросы на корабле Добровольного флота окрестили Сволочью, другого назвали в честь популярного драматурга Виктора Крылова, а кошку — в честь актрисы Омутовой, которая играла Сашу в московской постановке пьесы Чехова «Иванов».

— С приездом этих зверьков о покое в доме можно было только мечтать, — продолжает рассказывать Эрнест Орлов. — Все горшки с цветами были перекопаны, вся посуда перебита, карманы у гостей также выворачивали любопытные мангусты.

Судьба экзотической троицы сложилась по-разному: самого активного мангуста завалило поленьями во время игры, и он погиб. Пальмовая кошка, видимо, не пережила и первой зимы. А вот второй мангуст, тёзка драматурга, оказался на удивление живучим. Чеховы взяли его с собой на дачу в Калужскую губернию в 1891 году, где он потерялся. Больше двух недель семья оплакивала беглеца. И вот на 18-й день он вернулся — живой и сытый! Однако его отношения с главой семейства Павлом Егоровичем не сложились. Обидевшись за что-то на отца писателя, мангуст стал набрасываться на него в темноте. Пришлось отдать хулигана в зоологический сад. Сестра Чехова вспоминала, как навещала маленького разбойника, и тот её узнавал.

