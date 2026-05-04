Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 мая – это промозглая осенняя погода, временами снег, а также летняя жара. В общем, в ближайшие семь дней небесная канцелярия намерена испытывать на прочность сибиряков, напоминая, что весной погода, ох, какая капризная. Так, например, по данным Иркутского Гидрометцентра в понедельник днем всего +12 градусов (и это после 25-градусной жары в воскресенье).
Понедельник
В столице Приангарья 4 мая синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают переменную облачность. Днем прольется небольшой дождь, ветер дует с северо-запада со скоростью 6−11 м/с. Днем в понедельник воздух прогреется только до +12…+14 градусов.
Вторник
Вторник также окажется во власти непогоды. В ночь на 5 мая метеорологи Гидрометцентра России предупреждают, что похолодает до +3 градусов, а также о небольшом кратковременном дожде. Днем небо останется затянутым облаками, однако, уже осадков не ожидается, но всего до +10 градусов.
Среда
К среде погода начнет немножко выравниваться и становиться более приятной. И хотя в ночь на 6 мая в Иркутске специалисты прогнозируют до нуля градусов и дождь с мокрым снегом, зато днем из-за облаков то и дело станет выглядывать солнце и потеплеет до +17 градусов.
Четверг
Ночь на четверг – малооблачная, без осадков и до +3 градусов. Днем 7 мая в областном центре также обойдется без дождей, а столбики уличных термометров поднимутся до +19 градусов. Напоминаем, что 7 мая в городе пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Дороги вокруг сквера Кирова перекроют.
Пятница
В последний рабочий день в региональную столицу вернется лето. И пускай ночью всего +5 и временами небольшой дождь, зато днем уже до +23 градусов и никаких осадков.
Суббота
Погода в Иркутске в субботу – это подарок на День Победы. В ночь на 9 число в городе +6 и без осадков. Днем также ни одной тучки с осадками и жара до +24 градусов. Такое тепло весьма кстати, ведь большинство праздничных событий анонсированы под открытым небом – программа торжеств тут.
Воскресенье
Воскресенье также не подкачает! Ночью 10 мая в Иркутске до +7 градусов, а днем до +25. При этом в течение суток малооблачно и без осадков.
Вот такой будет погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 мая
