Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 мая - это прохлада, жара и дождь со снегом

Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 мая – это промозглая осенняя погода, временами снег, а также летняя жара. В общем, в ближайшие семь дней небесная канцелярия намерена испытывать на прочность сибиряков, напоминая, что весной погода, ох, какая капризная. Так, например, по данным Иркутского Гидрометцентра в понедельник днем всего +12 градусов (и это после 25-градусной жары в воскресенье).

Понедельник

В столице Приангарья 4 мая синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают переменную облачность. Днем прольется небольшой дождь, ветер дует с северо-запада со скоростью 6−11 м/с. Днем в понедельник воздух прогреется только до +12…+14 градусов.

Вторник

Вторник также окажется во власти непогоды. В ночь на 5 мая метеорологи Гидрометцентра России предупреждают, что похолодает до +3 градусов, а также о небольшом кратковременном дожде. Днем небо останется затянутым облаками, однако, уже осадков не ожидается, но всего до +10 градусов.

Среда

К среде погода начнет немножко выравниваться и становиться более приятной. И хотя в ночь на 6 мая в Иркутске специалисты прогнозируют до нуля градусов и дождь с мокрым снегом, зато днем из-за облаков то и дело станет выглядывать солнце и потеплеет до +17 градусов.

Четверг

Ночь на четверг – малооблачная, без осадков и до +3 градусов. Днем 7 мая в областном центре также обойдется без дождей, а столбики уличных термометров поднимутся до +19 градусов. Напоминаем, что 7 мая в городе пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Дороги вокруг сквера Кирова перекроют.

Пятница

В последний рабочий день в региональную столицу вернется лето. И пускай ночью всего +5 и временами небольшой дождь, зато днем уже до +23 градусов и никаких осадков.

Погода в Иркутске на субботу и воскресенье

Суббота

Погода в Иркутске в субботу – это подарок на День Победы. В ночь на 9 число в городе +6 и без осадков. Днем также ни одной тучки с осадками и жара до +24 градусов. Такое тепло весьма кстати, ведь большинство праздничных событий анонсированы под открытым небом – программа торжеств тут.

Воскресенье

Воскресенье также не подкачает! Ночью 10 мая в Иркутске до +7 градусов, а днем до +25. При этом в течение суток малооблачно и без осадков.

Погода в Иркутске на неделю с 4 по 10 мая: прогноз по дням. Данные Гидрометцентра России

