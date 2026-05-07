В Тулуне пьяный водитель попал в массовую аварию на иномарке и заговорил на выдуманном языке Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Необычная история с участием пьяного водителя приключилась на улице Ленина в Тулуне. Вместо того, чтобы рассказать подробности ДТП, он решил выдать себя за иностранца и заговорил на выдуманном языке. Всё началось с банального манёвра: 70-летний водитель ВАЗ 21063 поворачивал налево и не пропустил «Тойоту Камри». От удара иномарка врезалась в два припаркованных автомобиля - так обычное ДТП превратилось в массовое.

70-летний водитель ВАЗ‑21063 поворачивал налево и не пропустил «Тойоту Камри» Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

На место приехали сотрудники Госавтоинспекции. Их внимание сразу привлёк 44-летний водитель иномарки: мужчина вёл себя агрессивно, а от него пахло алкоголем. Полицейские начали задавать вопросы. И тут началось самое интересное. Вместо того чтобы объяснить, что произошло, мужчина вдруг заговорил на непонятном языке.

- На задаваемые ему вопросы водитель стал разговаривать на непонятном языке, который он придумал сам, - сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции.

Актерская игра продолжалась до тех пор, пока запас выдуманных слов не закончился. Тогда мужчина признался, какие именно спиртные напитки пил перед тем, как сесть за руль.

Содержание спирта в выдыхаемом воздухе мужчины превысило норму в шесть раз Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Результаты проверки показали, что содержание спирта в выдыхаемом воздухе автомобилиста превысило норму в шесть раз. К тому же водитель ранее был лишён прав. Нарушитель получил административный протокол. Ответственность понёс и водитель ВАЗа: его привлекли за нарушение требования уступить дорогу и поворот в неположенном месте. Авария не обошлась без пострадавших: медицинская помощь потребовалась двум пассажирам «Тойоты Камри» и «Жигулей».

