Коллектив АО «Труд» поздравляет жителей Иркутской области с Днём Победы!

В этом году коллектив акционерного общества «Труд» организует свой «Бессмертный полк» на предприятии. Фото предоставлено пресс-службой АО «Труд»

Сегодня мы с глубоким уважением и благодарностью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Этот праздник — символ мужества, стойкости и единства народа.

Мы гордимся подвигом наших предков, которые в тяжелейшие годы войны защитили страну и подарили нам будущее. Их героизм живёт в каждом из нас, вдохновляя на новые свершения и укрепляя веру в справедливость.

Такие проекты, как «Бессмертный полк», в первую очередь нужны нам — потомкам тех, кто воевал, кто ковал нашу победу в тылу, кто был замучен в концлагерях, партизанил, был в оккупации и в трудовых лагерях, жил и умирал в блокадном Ленинграде… Они побуждают понять: кто мы и откуда, где наши корни. И сделать первый шаг навстречу себе и своей родословной.

Полевая кухня будет работать у фонтана на сквере Кирова с 12 часов. Фото предоставлено пресс-службой АО «Труд»

В этом году коллектив акционерного общества «Труд» организует свой «Бессмертный полк» на предприятии. 32 истории дедов и прадедов прислали сотрудники на своеобразную вахту памяти.

— В нашем полку разные люди, судьбы, но их объединяет одно — они верно служили Родине на фронте и в мирной жизни трудились честно.

Конечно, мы вместе с Благотворительным фондом имени Юрия Тена организуем на сквере Кирова импровизированный концерт ВИА «Гвардия» и полевую кухню. Нашей традиции уже 30 лет.

9 мая на сквере Кирова пройдет импровизированный концерт ВИА «Гвардия».. Фото предоставлено пресс-службой АО «Труд»

— Знаю, что наша гречневая каша с тушёнкой полюбилась иркутянам и гостям города. Приходите, место встречи неизменно — у фонтана, 9 мая в 12:00, — отмечает генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин.

В наши дни жители Иркутской области, как и вся Россия, продолжают защищать рубежи Отечества, оказывают поддержку бойцам, проявляют заботу и внимание к тем, кто сегодня стоит на страже мира. Это настоящая преемственность поколений — не на словах, а на деле.

Пусть мужество и стойкость, проявленные в годы Великой Отечественной войны, всегда служат нам примером. Желаем всем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! С праздником! С Днём Победы!