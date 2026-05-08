В ледовом дворце «Айсберг» отгремел концерт Вани Дмитриенко.

В ледовом дворце «Айсберг» отгремел концерт Вани Дмитриенко (12+). Молодой исполнитель приехал в областной центр в рамках своего тура, который этой весной и летом охватит больше двадцати городов России и пару зарубежных стран.

Что произошло во время концерта Вани Дмитриенко в Иркутске 7 мая 2026 года – в материале КП-Иркутск.

Если в свой прошлый приезд артист с трудом собрал около 500 человек, то теперь на площадке яблоку негде было упасть. Послушать хиты вживую и оценить новый имидж кумира пришло около пяти тысяч слушателей! Подростки оккупировали площадку задолго до начала и, кажется, не замолкали ни на минуту.

- Звук был хороший, со светом тоже постарались, - поделилась с КП-Иркутск Ангелина Гребнева. - Но самое поразительное - энергия артиста. Он скакал по сцене весь концерт, и у него ни разу не сбилось дыхание!

Свою порцию хитов, включая легендарную «Венера-Юпитер» и новые треки вроде «Шелка», фанаты получили сполна.

Другие зрители отмечают, что звук был плохим. Слов песен было не слышно, так же как и того, что говорил сам Дмитриенко. Однако свою порцию хитов, включая легендарную «Венера-Юпитер» и новые треки вроде «Шелка», зрители получили сполна. Правда, не все сибиряки разделили радость фанатов. Те, кто вечером возвращался с работы, попали в многокилометровую пробку.

Приятный бонус ждал всех, кто пришел на концерт. Им со сцены озвучили кодовое слово, по которому можно получить бесплатный подарок в популярном парфюмерном магазине. Что именно дарили, пока неизвестно, но для фанатов это стало отличным завершением вечера.

Напомним, Ваня Дмитриенко прославился в 2021 году с треком «Венера-Юпитер». Сейчас в его дискографии один альбом «Параноик» и несколько синглов. До конца лета он посетит более двадцати российских городов и даст концерты в двух зарубежных странах. Вот что произошло во время концерта Вани Дмитриенко в Иркутске 7 мая 2026.

