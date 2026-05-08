Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ледовом дворце «Айсберг» отгремел концерт Вани Дмитриенко (12+). Молодой исполнитель приехал в областной центр в рамках своего тура, который этой весной и летом охватит больше двадцати городов России и пару зарубежных стран.
Что произошло во время концерта Вани Дмитриенко в Иркутске 7 мая 2026 года – в материале КП-Иркутск.
Если в свой прошлый приезд артист с трудом собрал около 500 человек, то теперь на площадке яблоку негде было упасть. Послушать хиты вживую и оценить новый имидж кумира пришло около пяти тысяч слушателей! Подростки оккупировали площадку задолго до начала и, кажется, не замолкали ни на минуту.
Видео: Ангелина Гребнева.
- Звук был хороший, со светом тоже постарались, - поделилась с КП-Иркутск Ангелина Гребнева. - Но самое поразительное - энергия артиста. Он скакал по сцене весь концерт, и у него ни разу не сбилось дыхание!
Видео: Ангелина Гребнева.
Другие зрители отмечают, что звук был плохим. Слов песен было не слышно, так же как и того, что говорил сам Дмитриенко. Однако свою порцию хитов, включая легендарную «Венера-Юпитер» и новые треки вроде «Шелка», зрители получили сполна. Правда, не все сибиряки разделили радость фанатов. Те, кто вечером возвращался с работы, попали в многокилометровую пробку.
Видео: Ангелина Гребнева.
Приятный бонус ждал всех, кто пришел на концерт. Им со сцены озвучили кодовое слово, по которому можно получить бесплатный подарок в популярном парфюмерном магазине. Что именно дарили, пока неизвестно, но для фанатов это стало отличным завершением вечера.
Напомним, Ваня Дмитриенко прославился в 2021 году с треком «Венера-Юпитер». Сейчас в его дискографии один альбом «Параноик» и несколько синглов. До конца лета он посетит более двадцати российских городов и даст концерты в двух зарубежных странах. Вот что произошло во время концерта Вани Дмитриенко в Иркутске 7 мая 2026.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Муж спас жену от мошенников из «налоговой»: они даже назвали ее паспортные данные, но допустили глупую ошибку (подробнее)
«Казалось, внутри меня что-то шевелится»: странные симптомы стали предвестниками страшной болезни у мамы двоих детей (подробнее)
«Вот так присосался!»: сибирячка подцепила клеща неожиданным образом — история одного неловкого укуса (подробнее)