В 2026 году город Чита отметит 175-летие

Столица Забайкальского края в этом году отмечает юбилей – 175-летие со дня присвоения ей статуса города. Традиционно день рождения город празднует в последнее воскресенье мая и тут изменений никаких не предвидится – народные гуляния анонсированы 30 и 31 мая. Рассказываем, пройдет День города Чита 2026.

День города Чита 2026

Шествие

Программа на День города Чита 2026 пока еще утверждается, но кое-какие моменты известны. Например, уже точно впервые с 2022 года в краевом центре состоится шествие трудовых коллективов. Этот парад всегда был яркой изюминкой торжеств и вот он возвращается.

- В 2026 году шествие посвящено 175-летию возведения Читы в статус города, а также Году народного единства, - сообщает Комитет культуры администрации города Читы. - Рекомендуется использование в оформлении колонны патриотической символики. Участие в шествии является бесплатным.

Шествие запланировано на 31 мая. Построение с 09.00 до 10.30. Формировать колонны станут по отраслевому признаку (образование, молодежь, культура, здравоохранение и т.д). Начало самого шествия в 11.00 от площади Ленина. Кстати, регламент события позволяет участникам организовать не только костюмированные выходы, но и применять различные атрибуты – колокольчики, воздушные шары и т.д., разрешен даже транспорт (при согласовании с Госавтоинспекцией) – подробности тут.

День города Чита 2026: перекрытие улиц

Конечно, в связи шествие трудовых коллективов в День города в Чите временно ограничат движение по улицам города. Запрет на проезд начнет действовать с 6 утра, позже проехать можно будет только по специальным пропускам. Транспорт, участвующий в прохождении колонн, должен проехать до 8 утра (потом пускать не будут).

Итак, вот какие улицы перекроют в Чите 31 мая:

- ул. Ленина - от ул. Баргузинская до площади Революции;

- ул. Курнатовского,

- ул. Журавлева - от ул. Амурская до ул. Чкалова;

- ул. Бутина;

- ул. Ленинградская;

- ул. 9-го января;

- ул. Н. Островского - от ул. Анохина до ул. Чкалова;

- ул. Красноярская и Выставочная - от ул. Ленина до ул. Чкалова.

Также улицы П. Осипенко и Столярова станут резервными для оказания медицинской помощи, вывода транспортных средств в случае чрезвычайных ситуаций.

День города Чита 2026: погода

Согласно предварительному прогнозу, который дает портал Гисметео, погода 30 мая в Чите будет малооблачной, а еще прохладной и дождливой. К счастью, осадки прогнозируются небольшие. Ночью обещается до +7 градусов, днем до +15.

Погода 31 мая в Чите также будет не жаркой - +5 ночью, +15 днем, зато никаких облаков на небе и осадков. Читинцев в День города согреют солнечные лучи.

День города Чита 2026: программа

Программа Дня города в Чите пока еще формируется. Известно, что в нее включат, как спортивную часть, так и познавательную. Как только станут известны подробности празднования дня рождения города, они появятся тут. Следите за обновлениями.

