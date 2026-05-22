TENET T4L: БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ ПО ЦЕНЕ НЕБОЛЬШОГО

Фото с сайта дистрибьютора ООО «TENET Rus».

Часто ли вы попадали в ситуацию, когда что-то по-настоящему хорошее становится доступнее? Или когда за те же деньги вы получаете больше, чем ожидали или получали еще вчера? Обычно ведь всё наоборот.

Тем приятнее исключения из правил. Популярный кроссовер TENET T4 вырос в размерах, не увеличившись в цене. Представьте, что в вашей любимой квартире появилась еще одна комната, но вы за нее не платили. Так бывает? Разберемся подробнее.

Совсем недавно мы делали обзор популярного кроссовера TENET T4 (это китайский Chery Tiggo 4 российской сборки, если для кого-то бренд TENET еще в новинку). И есть повод вернуться к нему снова. А повод серьезный – он вырос! Теперь он называется TENET T4L. Он сохранил всё, за что его любят, но стал заметно больше. Перед нами удлиненная версия (Long), и это не частая история на нашем рынке.

А вот теперь самое главное. Размер имеет значение!

Длина автомобиля выросла на серьезные 19 см и теперь превышает 4,5 метра. Колесная база выросла на 4 см и составляет 265 см. А весь остальной рост пришелся на багажник. Высота выросла на 5 см. Ширина не изменилась – 183 см. Клиренс – достойные 20 см.

Что это нам дает? Багажник увеличился на 135 литров. Теперь это 475 литров под шторкой и почти 1,5 кубометра со сложенными задними креслами. На заднем ряду заметно добавилось места. А еще машина подготовлена и сертифицирована для установки фаркопа с массой буксируемого прицепа до 750 кг.

Учитывая, что в массовом сегменте все машины часто сравнивают с Ладой Вестой, скажем, что TENET T4L больше Весты примерно на 5 сантиметров по всем измерениям – и в длину, и в ширину. Это много. А еще он мощнее и обладает более ресурсной трансмиссией, и сейчас мы об этом поговорим.

Под капотом – всё проверенное и надежное. Турбомотор 1,5 литра на 147 лошадей выдает 210 ньютон-метров крутящего момента. Чугунный блок цилиндров, 4 цилиндра, 16 клапанов, распределенный впрыск, цепь, гидрокомпенсаторы и система изменения фаз ГРМ. Ресурс двигателя превышает 250 000 км, и по нему очень хорошая статистика. Шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа, рассчитанный с 30-процентным запасом по крутящему моменту. Запас – это ресурс, который на этом агрегате превышает 200 000 км.

Машина оцинкована и имеет хороший зимний пакет опций даже в стартовой комплектации. Для ценителей – во всех комплектациях сзади стоит многорычажная подвеска, никаких упрощений в виде балки. А многорычажная подвеска – это комфорт и управляемость.

Как отличить машину внешне? Отличий совсем немного, что еще раз говорит о том, что машина считается удачной и ничего «улучшать» не требовалось. Спереди не изменилось ничего. Кстати, отличная светодиодная оптика есть во всех комплектациях. Сбоку – хромированная полоска над дверями. Другой рисунок колесных дисков. А вот сзади – да, шильдик 4L и новая форма задних фонарей. Всё понятно, и никаких резких движений.

Почём? А вот теперь самое главное, почему TENET T4L так интересен. Внимание! Машина стала больше, практичнее, удобнее, комфортнее. Но она не изменилась в цене! Цена в салоне – от 2 159 000 рублей. Так бывает! Машина выросла, а цена – нет!

В чем подвох? Его нет. Сказываются такие факты, как перенос производства автомобилей в Россию, анализ потребностей российского рынка и адаптация автомобилей под них. И, кстати, удлинение достигнуто не за счет «вваривания вставки через уголки», а за счет создания оригинальных кузовных деталей увеличенной длины.

