Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая обещается разнообразная

Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая начнет немного намекать, что до лета осталось всего ничего. Однако, делать она это станет не очень убедительно. Термометры в областном центре днем будут показывать, то +27, то +15. Вот, понедельник, например, по данным Иркутского Гидрометцентра ожидается вполне прохладный.

Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая

Понедельник

25 мая в Иркутске ветрено, сыро и прохладно.

- Днем – небольшой дождь, - сообщает Иркутский Гидрометцентр. – Днем юго-восточный ветер сменится на северо-западный, скорость его составит 5−10 м/с с порывами до 13 м/с.

Что касается температур, то днем воздух прогреется лишь до +13…+15 градусов.

Вторник

Облачно, временами дождь и до +4 градусов – таков прогноз Гидрометцентра России на ночь 26 мая в Иркутске. Днем небо разъяснится, осадков не предвидится, потеплеет до +15 градусов. Далее – начнется потепление.

Среда

В ночь на среду в столице Приангарья без осадков и до +4 градусов. День 27 мая также пройдет без дождя, погода будет с переменной облачностью и потеплеет до +21 градуса. Но дальше – больше.

Четверг

Ночью четверга в региональном центре вероятен дождь, столбики уличных градусников покажут уже +8 градусов, а днем температура воздуха и вовсе повысится до +23. Небо 28 мая немного разъяснится, дождя не будет.

Пятница

Самая теплая погода в ближайшие семь дней прогнозируется именно в пятницу. Ночью 29 мая в Иркутске облачно с прояснениями, без осадков и до +9 градусов. Днем зонтики также не понадобятся (разве что прятаться от солнца) и в город придет летняя жара – до +27 градусов. Но, увы, у небесной канцелярии нравы переменчивые и в выходные будет уже не так тепло.

Погода в Иркутске на выходные 30 и 31 мая

Суббота

Погода в Иркутске на выходные 30 и 31 мая расстроит горожан. В ночь на 30 мая в столице региона +10 градусов и дождь. Днем в субботу также осадки и только лишь +18.

Воскресенье

Погода в воскресенье 31 мая, по прогнозу Гидрометцентра России, еще холоднее. Ночью в Иркутске +5 и дождь – небольшой кратковременный. Днем – облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь и +14 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая. Данные Гидрометцентра России

Вот такой будет погода в Иркутске на неделю с 25 по 31 мая.

