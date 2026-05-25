В Иркутском округе состоялся 5 й юбилейный фестиваль «Мы — славяне»

Мероприятие открыли заместитель мэра округа по социальной политике, глава Никольского административного округа и настоятель храма. Фото: Александр Кичигин

Традиционный окружной хоровой фестиваль «Мы — славяне», посвящённый Дню славянской письменности и культуры, прошёл 23 мая. В этом году он объединил 23 вокальных коллектива из разных поселений Иркутского округа на сцене Дома культуры «Вдохновение» села Никольск.

Торжественную часть мероприятия открыли Екатерина Михайлова, заместитель мэра округа по социальной политике, Елена Смирнова, глава Никольского административного округа и Валерий Некрасов, протоиерей, настоятель храма 40 Севастийских мучеников деревни Ревякина.

— Участники и гости нашего фестиваля выступают истинными хранителями культурного наследия, которое необходимо передавать будущим поколениям. Пожалуйста, берите в свои ансамбли больше молодых людей. Важно, чтобы нить преемственности не прерывалась. Иркутский административный округ славится тем, что молодёжь всё больше и больше приобщается к традиционной русской культуре. Фестиваль еще раз подтверждает, что русский народ и его самобытная культура — это духовная опора государства, которую мы обязаны беречь всем сердцем, — сказала Екатерина Михайлова.

Фестиваль «Мы — славяне» проходит при поддержке мэра Иркутского муниципального округа Леонида Фролова.

Все участники фестиваля сполна воспользовались возможностью продемонстрировать своё исполнительское мастерство. Со сцены ярко и самобытно звучали произведения народной тематики — о любви к Родине, русской душе, родной земле и, конечно же, любви. Каждый номер — сам по себе как отражение богатства русского языка и культуры в целом, теплоты и душевности, сплочённости жителей Иркутского округа.

По словам Софьи Барбаковой, начальника отдела культуры администрации Иркутского муниципального округа, этот фестиваль очень значим для всех его участников. Коллективы тщательно относятся к выбору песни, костюмов, долго репетируют, чтобы потом, собравшись, обменяться опытом, посмотреть на других и показать себя.

Фото: Александр Кичигин

— На протяжении последних 5–10 лет молодёжь округа очень тянется к домам культуры, им интересно. Появилось много молодых руководителей, которые задают совсем другой, свежий, современный вектор. Сельские клубы обновляются, строятся новые. И они сейчас очень востребованы. Многие, например, народные коллективы, где возраст участников зрелый и они ещё помнят, как много лет назад будучи детьми ходили в Дом культуры своего поселения, сейчас видят новую жизнь своего ДК — каким он стал после капитального ремонта или вообще появился новый, построенный. Сколько молодёжи там занимается! И чувствуется новая жизнь. И разным поколениям внутри этих творческих пространств очень комфортно вместе: молодые перенимают опыт, зрелые вдохновляются. Кроме того, каждый год для проведения подобных районных мероприятий мы выбираем разные дома культуры. Чтобы коллективы приезжали, общались, смотрели, как другие коллеги их встречают, какой уровень подготовки — и появляется здоровая конкуренция, задор, соперничество. Но и единение, общность. В целом в течение года у нас получается задействовать в проведении культурных мероприятий каждую территорию округа. Хочу поблагодарить Никольск — он встретил фестиваль достойно.

Софья Барбакова также отметила, что с преобразованием Иркутского района в округ число районных праздников, фестивалей, мероприятий на территории сохранилось, а в некоторых случаях даже увеличилось.

Елена Смирнова, глава Никольского АО, также высказалась о том, насколько значимо объединять талантливых и творческих людей.

— Мурашки по коже от масштабности и тематики фестиваля. То, за что бьются сейчас наши ребята в зоне СВО, — наша культура, наш язык. Всё это важно для России и для каждого из нас, всё это связано, и мы в тылу стараемся соответствовать. У нас в Никольске очень много творческих людей. Совсем недавно поменялся коллектив ДК, собрались действительно творческие люди — и Дом культуры ожил, зацвёл. Многие дети приходят заниматься: поют, танцуют, пишут стихи, занимаются спортом. ДК для любого поселения — это его сердце. Потому что без культуры мы никто. Без культуры мы не дадим людям чувства душевности, общности, творческой реализации.

Фото: Александр Кичигин

Про множество творческих и талантливых людей в Никольске, как, впрочем, и во всём округе, — совсем не преувеличение. Например, директор ДК «Вдохновение», принимающий фестиваль, Сергей Степанов — работник культуры, как и его супруга и четверо детей, активно занимается творчеством, музыкой. Сама глава поселения Елена Смирнова, открывая фестивальную программу, прочла со сцены очень патриотичное и проникновенное стихотворение собственного сочинения «Русь моя».

Настоящим украшением фестиваля стал фольклорный ансамбль «Ладушки» Карлукской музыкальной школы. Совсем юные вокалистки с русской народной задорной песней запомнились всем зрителям и участникам мероприятия. Хотелось подпевать и танцевать вместе с ними. А патриотическая песня «Я — Россия, ты — Россия» вокального ансамбля «Байкалочка» вызвала у всего зрительного зала слёзы на глазах.

Село Никольск очень достойно представила фолк студия «Плетень» с народной песней «Жито жала». Коллектив хоть и совсем юный — как по времени своего существования, так и по возрасту участниц, — но уже очень яркий и запоминающийся.

Екатерине Теньчиковой всего 15 лет, но она по-взрослому рассуждает о себе и о жизни. Фото: Александр Кичигин

Одна из вокалисток студии — Екатерина Теньчикова. Девушке всего 15 лет, но она по-взрослому рассуждает о себе и о жизни.

— Дом культуры – это самый центр нашего села, во всех смыслах. Он нас объединяет, здесь мы можем общаться, развиваться, тусоваться. Мы любим его и наших педагогов. Я с 6 лет пою. Планирую и дальше заниматься вокалом, жить и развиваться, никуда уезжать не собираюсь, останусь здесь, в Никольске.

На сегодняшний день культурно-досуговую деятельность на территории Иркутского муниципального округа осуществляет 87 учреждений культуры. И сложно переоценить их важную роль в жизни села. Они объединяют людей, становятся центрами общественной и культурной жизни, местом общения и развития творческих способностей детей и молодежи. Именно благодаря их активной работе жители Иркутского округа наслаждаются музыкальными фестивалями, собираются вместе на красивых праздниках.