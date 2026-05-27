Группа Dabro провела концерт в Иркутске.

26 мая Дворец спорта «Труд» в Иркутске превратился в одну большую танцплощадку. Причина — концерт группы из Казани Dabro. Хиты «Юность», «На часах ноль-ноль», «Ты знаешь, мам»

уже давно стали гимном целого поколения, а их летние, солнечные мотивы — лучшим лекарством от серых будней.

- Привет, Иркутск! Нужно почаще к вам приезжать! - поприветствовали публику солисты - братья Засидкевичи. Также Иван и Михаил - продюсеры группы, а также авторы всех своих песен.

Первым прозвучал трек «Мой путь». Затем фанаты хором подпевали, услышав любимые песни «Поцелуй», «Мне не страшно», «зима, зима», Все за одного».

- Казалось, что 50% зрителей - это дети школьного возраста, - рассказала КП-Иркутск одна из поклонниц группы Анастасия. - Многие пришли ради детей. Особенно в восторге были ребята 8-10 лет. С удовольствием танцевали и подростки постарше. Однако зал, к сожалению, был неполный. Много свободных мест было на танцполе. Стоимость билетов стартовала от 3500 рублей. Самый дорогой стоил около 5000-6000.

В этот вечер в зале царила атмосфера тотального релакса и ностальгии. Слова песни «Мне глаза её нравятся» 2018 года вывели на огромный экран, создав формат караоке.

- У вас нет шанса не подпевать! - обращались к залу солисты.

Поклонники сопровождали все выступление аплодисментами, выкрикивая: «Мы вас любим», «вы лучшие». Фанаты подарили певцам букет цветов и подготовили нарисованные плакаты.

Кто-то требовал исполнить главный хит группы - «Юность». Но его оставили для финала концерта. Сотни голосов слились в едином хоре, подпевая строчки: «Звук поставим на всю и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня».

- Самой активной зрительнице, по мнению солистов, в конце выступления подарили тамбурин, который практически все выступление был в руках одного из братьев, - добавляет Анастасия.

Когда отзвучали последние аккорды и зал наполнился светом, никто не спешил уходить. Люди стояли, улыбались друг другу, словно пытаясь удержать это послевкусие.