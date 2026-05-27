XV Ежегодная городская акция «Посади дерево — подари планете жизнь» прошла в Иркутске.

Организатором акции традиционно выступил Благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Экологический праздник по традиции поддержал председатель НКО «Экология Байкала» Вадим Логунов.

Он отметил:

— Это важная история, когда люди берут в свои руки заботу об экологии, объединяются вокруг большого, доброго, бескорыстного дела с заботой о родной земле. Здорово, что существуют такие фонды, которые помогают каждому жителю города внести свой вклад в экологию, сформировать экологические привычки, трепетнее и внимательнее относиться к родной земле. С каждым годом количество участников акций фонда растет. И главный показатель эффективной работы фонда — наряду с количеством высаженных деревьев, реализованных проектов — то единение вокруг темы сохранения природы, то количество людей, которые объединяются вокруг экологии родного края.

Акция «Посади дерево — подари планете жизнь» проходит уже в 15-й раз. За это время в Иркутске высажено 43 тысячи деревьев в городских лесах. Опыт показывает, что 80–90% деревьев, посаженных волонтерами, успешно приживаются. А первые саженцы, высаженные много лет назад в рамках этой акции, уже стали выше человеческого роста. Это живое доказательство того, что усилия тысяч неравнодушных иркутян приносят реальный и ощутимый результат.