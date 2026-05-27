Рассказываем, каким будет расписание электричек из Иркутска в 2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Электрички у сибиряков популярны всегда. У многих в соседних городах - Черемхово, Ангарск, Усолье-Сибирское, Зима - есть родные или друзья. На пригородных поездах добраться туда очень просто – достаточно знать расписание электричек из Иркутска в 2026 году. Также спрос на железнодорожный транспорт растет в летнее время: многие садоводства расположены вблизи станций пригородных поездов и ездить на электричках до своих шести соток дачникам очень удобно. В связи с популярностью данного транспорта в расписании с мая появляются называемые в народе «дачные» электрички. А еще не забывайте, что летом сибиряки часто ездят в небольшие путешествия по родному краю именно на электричках. Для туристов на летний период также есть новости.

Расписание электричек из Иркутска в 2026 году

Большой Луг

Что касается дачников:

- С 10 мая по 27 сентября по воскресеньям назначается дополнительный пригородный поезд № 6110 «Иркутск-Сортировочный – Большой Луг, с 9 мая по 27 сентября по субботам и воскресеньям назначается дополнительный пригородный поезд № 6109 «Большой Луг – Иркутск-Сортировочный».

Но это не единственная новость для тех, кому нужно направление в сторону Большого Луга. На время дачного сезона до Большого Луга продлевают и маршрут пригородного поезда № 6112 «Черемхово - Кая». Добираться на нем можно до 26 сентября.

А вообще до Большого Луга ходят поезда №№ 6302 «Мальта- Большой Луг», 6306 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1», 6314 «Половина – Большой Луг», 6320 «Иркутск-Сортировочный – Глубокая», 6334 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1», 6324 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка 1», 6328 «Черемхово – Большой Луг». Расписание тут.

Напомним, что неработающие пенсионеры с 1 мая по 30 сентября имеют право на бесплатный проезд в электричках – как его оформить читайте здесь.

Расписание электричек Иркутск – Слюдянка

Еще один популярный маршрут. Только на этот раз у желающих отдохнуть – туристов или исследователей родного края. Особенно часто спросом электричка до Слюдянки пользуется по субботам и воскресеньям.

В эти дни, по данным Байкальской пригородной пассажирской компании, состав отправляется со станции «Иркутск-Сортировочный» в 8.20, а со станции «Иркутск-Пассажирский» в 8.34.

- Удобное время отправления позволит вам максимально использовать световой день для прогулок, экскурсий или отдыха у озера, - говорят в БППК. – В 11.26 вы приедете в Слюдянку.

Номер поезда 6312. Кстати, все желающие точно поместятся, так как поезд формируется увеличенным составом – 8-10 вагонов. Что посмотреть? Единственный в мире действующий вокзал, целиком созданный из мрамора, историко-минералогический музей, старую водонапорную башню, настоящий паровоз. Также стоит прогуляться по экологической тропе «Иду на пик», она всего 800 метров, а дорога – с деревянным настилом.

А любители покататься на велосипедах, могут поехать до Слюдянки в вагоне с велопарковкой. Он включается в состав вагонов с мая. Запоминайте номера поездов – это № 6306 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1» и № 6329 «Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный». В один вагон может войти до 30 велосипедов. Если у вас выезд группой больше 10 человек, то на него лучше заранее – за 10 дней до даты – подать заявку.

Также до Слюдянки из Иркутска можно доехать на поездах №№ 6334 «Иркутск-Сортировочный - Байкальск» и 6324 «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1». Расписание.

Расписание электричек Иркутск – Черемхово

До Черемхово можно добраться на пригородных поездах с номерами 6303, 6305, 6311, 6103, 6117, 6319, 7101, 6321, 6325. Большинство из них ходят каждый день. Расписание здесь. А вот на обратном пути нужно быть внимательными, так как на данном направлении действуют небольшие отклонения от привычного расписания из-за ремонтно-путевых работ на Красноярской железной дороге.

- До 17 июня по средам и субботам разница с действующим расписанием электропоезда №6308 «Черемхово – Иркутск-Пассажирский» составит +32 минуты, - сообщает пресс-служба ВСЖД. - Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

Расписание электричек из Иркутска в 2026 году до Усолье-Сибирское

До города Усолье-Сибирское следуют эти электрички: №№ 6301 «Кая – Половина», 6303 «Кая – Черемхово», 6305 «Большой Луг – Черемхово», 6311 «Кая – Черемхово», 6103 «Кая – Зима», 6313 «Большой Луг – Усолье-Сибирское», 6117 «Кая – Черемхово», 6319 «Кая – Черемхово», 7101 «Иркутск-Пассажирский – Зима», 6321 «Кая – Черемхово», 6325 «Кая – Черемхово».

Добраться туда на железнодорожном транспорте можно семь дней в неделю. Время в пути составит от 1 часа до 8 минут. Расписание тут.

Расписание электричек Иркутск – Зима

На станцию «Зима» из Иркутска можно попасть на двух электричках – №6103 «Кая – Зима», №7101 «Иркутск Пасс. – Зима» - без пересадок. В расписании вокзалов эти поезда значатся каждый день. Точное расписание здесь.

Расписание электричек Иркутск – Ангарск в 2026 году

Ангарск находится на пути следования пригородных поездов до Черемхово и Усолья-Сибирского. Подойдут рейсы №№ 6101 «Кая – Половина», 6303 «Кая – Черемхово», 6305 «Большой Луг – Черемхово», 6311 «Кая – Черемхово», 6103 «Кая – Зима», 6313 «Большой Луг – Усолье-Сибирское», 6117 «Кая – Черемхово», 6319 «Кая – Черемхово». Также можно сеть в поезда №№ 7101 «Иркутск-Пассажирский – Зима», 6321 и №6325 «Кая – Черемхово», 6325 «Кая – Черемхово». Время в пути составит от 44 минут до 1 часа и нескольких минут. Точное расписание здесь.

Расписание электричек Иркутск – Залари

До станции «Залари» без пересадок можно доехать на пригородных поездах №6103 «Кая – Зима» (время в пути 3 часа 57 минут) и №7101 «Иркутск- Пассажирский – Черемхово» (время в пути 3 часа 13 минут). Также можно сесть на поезд №6325 «Кая-Черемхово», доехать до станции Михайловки, а там пересесть на рейс №6415 «Половина-Зима». Пересадка продолжительная – 8 часов 27 минут. Точное расписание здесь.

Расписание электричек Иркутск – Половина в 2026 году

Быстрее всего до станции «Половина» домчит поезд №7101. От «Иркутска-Пассажирского» до пункта назначения путь займет всего 1 час 42 минуты. За 2 часа и 2 минуты можно доехать на электричке №6117 «Кая – Черемхово».

У остальных пригородных поездов время в пути больше на 10-17 минут – это составы №№ 6103 «Кая – Зима», 6303 «Кая – Черемхово», 6305 «Большой Луг – Черемхово», 6311 «Кая – Черемхово», 6103 «Кая – Зима», 6319 «Кая – Черемхово», 7101 «Иркутск-Пассажирский – Зима», 6321 «Кая – Черемхово», 6325 «Кая – Черемхово». До «Половины» можно добраться на электричке в любой день недели. Расписание тут.

Узнавать расписание электричек из Иркутска в 2026 удобно на сайте Байкальской пригородной пассажирской компании. Достаточно заполнить поля «Откуда» - «Куда» и выбрать дату, после нажать кнопку найти. Выйдут все возможные варианты – без пересадок, с пересадками, что удобно в каждом случае будет известно время в пути.

