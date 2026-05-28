На северо-востоке Иркутской области Мамаканская ГЭС наращивает мощности

Фото предоставлено компанией «Полюс»

Мамаканская гидроэлектростанция завершила первый этап технического перевооружения. Новый гидроагрегат вышел на проектную мощность в 28 мегаватт, что позволит обеспечить растущие потребности Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов в электроэнергии. Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов лично оценил масштаб проделанной работы.

Фото предоставлено компанией «Полюс»

- За этим результатом стоит серьезная работа коллектива станции, отечественных заводов-изготовителей основного оборудования и подрядчиков. Вывод нового гидроагрегата на проектную мощность дает району ресурс для промышленного роста, а жителям - стабильное электроснабжение. Это хороший старт большой программы модернизации станции, которую мы продолжим реализовывать, - подчеркнул Роман Колесов.

Специалисты МГЭС и генерального подрядчика, Группы компаний «ЕКС», выполнили полный цикл работ точно в срок. Заменили не только гидротурбину и генератор, но и полностью обновили инженерные системы, включая автоматическое управление. В итоге мощность гидроагрегата выросла на 30% по сравнению с прежней установкой. Оборудование изготовили российские заводы «Тяжмаш» и «Электротяжмаш-Привод».

Директор Мамаканской ГЭС Дмитрий Гришак отметил, что первый гидроагрегат уже в строю, но впереди еще много работы.

Фото предоставлено компанией «Полюс»

- Команда на деле убедилась, что и специалисты, и партнеры готовы и к сложной северной логистике, и к непростым инженерным задачам. Опыт есть, технологии отработаны, поэтому темп сохранят. До 2030 года на станции обновят еще три машины и доведут общую мощность до 112 мегаватт, - прокомментировал Дмитрий Гришак.

Модернизация ГЭС напрямую связана с развитием Бодайбинского промышленного узла, где основным потребителем энергии выступает компания «Полюс».

- Станция снабжает электричеством северо-восток области уже больше 60 лет. Ее обновление - важный шаг и для бизнеса, и для местных жителей. Модернизация даст запас мощности и стабильность энергосистемы, что особенно важно сейчас, когда на месторождении Сухой Лог строят крупный горно-обогатительный комбинат, - сказал вице-президент по работе с государственным органами группы «Полюс» Сергей Журавлев.

Работы по замене следующего гидроагрегата начнутся уже осенью 2026.