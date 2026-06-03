Россияне до 14 июня могут принять участие во Всероссийском проекте «Знать. Любить. Гордиться!»

Фото: АНО "Больше, чем путешествие"

Жители России смогут принять участие в программе Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая проводит всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!». Все желающий могут принять участие до 14 июня 2026 года на официальном сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Мероприятие приурочено к Году единства народов России.

Участниками проекта могут стать лица из любого региона страны в возрасте от 14 до 36 лет, а также семейные команды.

Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина подчеркнула, что проект продолжает философию осмысленных путешествий по РФ.

«Проект “Знать. Любить. Гордиться!” объединит более 150 тысяч человек со всей России. Главная идея заложена в самом названии: знать – значит понимать свою страну, любить – чувствовать с ней личную связь, гордиться – быть готовым рассказывать о ней и вносить вклад в её развитие», - рассказала Тетерина.

После отбора заявок и нескольких этапов конкурса будут определены победители и финалисты. Итоги мероприятия подведут уже в августе. Победителям будут вручены сертификаты на путешествия по стандарту программы «Больше, чем путешествие».