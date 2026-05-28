Сезоны вдохновения. Гала-концерт к 85-летию Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского.

Иркутский музыкальный театр им. Н. М. Загурского принимает поздравления с внушительной датой — 85-летием со дня основания. Юбилейный сезон стал доказательством того, что театр продолжает оставаться одним из главных культурных центров Сибири.

От путешествующей труппы до «Национального достояния»

Отсчет истории театра можно вести с осени 1940 года, когда Горьковский театр музыкальной комедии прибыл в Иркутск на шестимесячные гастроли. Открытие сезона состоялось 17 октября – зрители увидели оперетту «Свадьба в Малиновке». Скорее всего, горьковская труппа приехала в Иркутск с долгосрочными планами и целью было остаться в городе с уже серьезной театральной историей. В марте 1941 года коллектив был закреплен в областном центре, получив название Иркутского театра музыкальной комедии.

В годы войны театр полностью перестроил свою работу: выпускались антифашистские спектакли, работники отправлялись на фронт, формировали концертные бригады для выступлений в госпиталях, на заводах и в воинских частях. Особой формой помощи стали «Дни культурного обслуживания раненого бойца», когда актеры разных театров играли и пели для солдат в больничных палатах.

В 1961 году директором театра назначен Николай Загурский, чье имя учреждение носит сегодня. Благодаря его таланту артиста, режиссера, администратора и учителя Иркутская музкомедия пережила эпоху расцвета.

Новейшая история музыкального театра началась в 1990 году с переездом в нынешнее здание, которое по сей день является одной из архитектурных доминант города.

С 2004 года благодаря легендарному директору Владимиру Шагину музтеатр стал главной площадкой и организатором всемирно известного Международного фестиваля академической музыки «Звезды на Байкале». А в 2006 году здесь же впервые прошел Международный фестиваль «Джаз на Байкале».

В 2010 году Международная академия культуры и искусства присвоила Иркутскому музыкальному театру статус «Национальное достояние России».

Театральный поезд, Москва, Узбекистан и Кузбасс

Юбилейный год выдался щедрым на межрегиональные и международные обмены. Так, впервые в Иркутск приехал Государственный театр музыкальной комедии (оперетты) Узбекистана и представил на иркутской сцене мюзикл «Ревизор. Инкогнито» 12+ по мотивам гоголевской комедии. Этот визит можно назвать ответным: полгода назад Иркутский музтеатр посетил Ташкент, где дал три концерта «С берегов Байкала с любовью».

В рамках всероссийского проекта «Театральный поезд» к 150-летию Союза театральных деятелей России солисты Бурятского театра оперы и балета им. Г. Ц. Цыдынжапова выступили в Театре имени Загурского с гала-концертом. Поезд следует из Владивостока, сделает остановки в 23 городах и в конце июня прибудет в Москву. На особенном рейсе в поездку отправилась и творческая команда музтеатра. С поэтическим концертом «Позывной Теркин» 12+ и моноспектаклем «Северные птицы» 12+ солисты выйдут на сцену в Братске, Северобайкальске и Красноярске.

Самыми масштабными станут визиты друг к другу Иркутского музыкального театра и Музыкального театра Кузбасса в рамках межрегионального направления федеральной программы «Большие гастроли». Кемеровчане привезут в Иркутск пять спектаклей, столько же постановок покажут иркутяне в Кузбассе. В сибирский вояж поедут знаковые постановки Иркутского музтеатра – рок-опера «Антигона» 16+, пластический спектакль «Кармен» 16+, семейный джаз-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!» 6+, оперетта «Летучая мышь» 12+ и музыкальная драма «Летят журавли» 12+.

Для «Кармен» и «Антигоны» в юбилейном сезоне гастроли в Кемерово – уже не первое путешествие. Оба спектакля были представлены в Москве – на Фестивале музыкальных театров «Видеть музыку» осенью и фестивале «Золотая Маска» весной соответственно. Показ иркутской рок-оперы «Антигона» прошел на сцене Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Постановка претендует на главную театральную премию страны в основной номинации «Лучший спектакль. Оперетта/мюзикл». Ранее «Антигона» уже получила высокую оценку профессионалов, а аранжировщик Александр Пантыкин был удостоен Национальной премии «Музыкальное сердце театра».

Юбилей в кругу друзей

Центральным событием юбилейного сезона стал праздничный гала-концерт. Зрителей ждали арии из оперетт, хиты из рок-опер, лучшие партии из постановок разных лет в исполнении солистов, хора, балета и симфонического оркестра, а также поздравления от друзей театра.

Другие юбилейные мероприятия под общим названием «Сезоны вдохновения» развернулись в музее и даже в нарядных театральных фойе. В начале весны здесь воссоздали первый бал-маскарад, который 85 лет назад, в мае 1941 года, собрал гостей в новоиспеченном Иркутском театре музыкальной комедии. Следом открылась выставка «Иркутский музыкальный театр — зеркало истории», посвященная оригинальным постановкам, созданным специально для иркутской сцены: от музыкальной комедии «Под небом Праги» (поставлена в годы Великой Отечественной войны) и оперетты «Огни сибирские» (премьера состоялась накануне пуска ГЭС) до современных мюзиклов «Декабристы» (шесть номинаций на премию «Золотая Маска») и «Летят журавли» (лауреат Национальной премии «Музыкальное сердце театра»).

С большим успехом прошла игра на знание истории театра. Сначала участникам предстояло пройти три тура онлайн-викторины. Попробовали свои силы более 500 человек, и только 30 из них вышли в финал. Самые эрудированные определялись в итоговом соревновании-квизе.

В честь 85-летия прошел розыгрыш призов для активных молодых ценителей театрального искусства. Для участия требовалось приобрести по «Пушкинской карте» билет на один из спектаклей. Каждый из 12 победителей получил ценный подарок.

Проект «Сезоны вдохновения» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, он завершится в первой декаде июня презентацией первого документального фильма об Иркутском музыкальном театре. Киноленту режиссёра Марии Кельчевской покажут публике на малой сцене, трансляция для всех жителей Иркутской области запланирована на региональном телеканале «АИСТ».

Татьяна Мезенцева, директор Иркутского музыкального театра: Мы выбрали правильный курс

О том, как встречает свое 85-летие Иркутский музыкальный театр, кто сегодня приходит на спектакли и чем интересуется молодежь, мы поговорили с его руководителем.

- Татьяна Никифоровна, день рождения – это всегда повод подводить итоги и строить планы. С чем театр встречает свой солидный юбилей?

- В этом году для нас очень важно выдвижение спектакля «Антигона» на премию «Золотая Маска». И хоть это происходит не впервые, каждый раз волнительное событие и приятное признание успеха коллектива. Итоги этого конкурсного цикла будут объявлены в Омске 20 июня.

В ноябре 2025 года впервые в истории мы получили премию «Музыкальное сердце театра». Спектакль «Летят журавли» был признан лучшим в стране. Наград удостоены также автор либретто Константин Рубинский в номинации «Лучшая пьеса» и солистка Анастасия Солоха как «Лучшая исполнительница главной роли». Для нас почетно и то, что первый в мире музыкальный спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые» был включен в список наиболее заметных постановок страны, по мнению жюри «Золотой Маски».

К слову, спектакль «Летят журавли» был создан в рамках одноименного культурно-патриотического проекта, и на днях Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вручил команде, работавшей над ним, благодарственное письмо. Проект объединил более 150 тысяч жителей Иркутской области, которые приняли участие в мероприятиях, в том числе стали зрителями нашего мюзикла – вот уже год, как он собирает аншлаги.

В 2023 году у нас появился главный режиссер – Анастасия Гриненко, которая за это время создала множество успешных премьер. Кстати, и «Антигона», и «Летят журавли» – ее постановки. С декабря 2025 года в театре работает новый главный дирижер Руслан Бекмаев, один из самых молодых главных дирижеров в стране.

Немаловажным я считаю и техническое перевооружение: за последние годы проведена масштабная реконструкция сцены, заменили световое и звуковое оборудование, кресла в зрительном зале, занавес. С уверенностью могу сказать, что теперь по оснащению наш театр один из лучших в регионах.

Несмотря на все сложности последних лет, мы выпускаем крупные постановки, в том числе и мировые премьеры, активно работает малая сцена, которую открыли пять лет назад. Проводим различные театральные экскурсии, получаем гранты, благодаря которым удается запускать интересные проекты, ищем новые формы общения со зрителями и видим, что это интересно им. Значит, мы на правильном пути.

- Какие премьеры ожидают нас в ближайшее время?

- Наш юбилейный сезон завершается 19 июня яркой апрельской премьерой – «Я. Хочу. Быть с тобой!» 16+. Но постановки следующего сезона – уже в работе. Сейчас драматург Карина Шебелян и композитор Артур Байдо пишут либретто и музыку к мюзиклу, посвященному истории большого пожара 1879 года в Иркутске. Наш театр первый обратился к этому мистическому и действительно переломному событию в судьбе города. Я думаю, что это будет мощный спектакль на стыке жанров. Его постановка осуществляется в рамках театрально-исторического проекта «Иркутск 1879. Пылающий рубеж», который мы реализуем совместно с Автономной некоммерческой организацией «Грани искусства» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

В целом, мы продолжаем работать именно в том направлении, которое выбрали, то есть стараемся делать эксклюзивные постановки, которых нет ни в одном театре. И хотя каждая такая премьера – это определенный риск, но я доверяю своей команде. К тому же мы убедились, что такие эксперименты имеют успех и интересны зрителям.

- Немалую часть в жизни творческого коллектива занимают гастроли. Куда отправитесь в следующем сезоне?

- У нас был невероятно активный гастрольный год – Ташкент, дважды Москва, гастроли по Иркутской области, впереди Братск, Северобайкальск, Красноярск, Кемерово. Отдельно сказала бы о поездке в зону СВО – Луганскую и Донецкую Народные Республики. Бойцы встречали нас очень тепло, а недавно передали персональные благодарственные письма, которые нам вручили представители Народного фронта в День мецената.

В новом сезоне не планируем сбавлять темпы и уже осенью поедем в Санкт-Петербург. Там в честь юбилея Национальной премии и фестиваля «Музыкальное сердце театра» покажем спектакли «Летят журавли» и «Антигона».

- А зрители – какие они? Попадаются ли среди преданных театралов молодые лица?

- Попадаются и довольно часто. Недаром мы занимаем лидирующие позиции в Приангарье по реализации «Пушкинской карты». Стараемся ставить спектакли, которые будут интересны молодежи, подросткам. Например, рок-опера «Антигона», пластический спектакль «Ромео и Джульетта», рок-мюзикл «Я. Хочу. Быть с тобой!».

- Что считаете личным достижением работы в театре?

- Я считаю, что успехи и награды – это заслуга всего большого профессионального коллектива, моя задача как руководителя – поддержать творческие замыслы. Всегда приветствую желание развиваться и учиться, причем не только артистов, но и другого персонала, ведь если они получают новые навыки, знания, это пойдет на пользу общему делу.

Несмотря ни на что, мы продолжаем выезжать на гастроли. Это очень важно для творческого коллектива, хотя и непросто, ведь один только перелет обходится в круглую сумму. Нам, в отличие от многих коллег из центральной части страны, это делать сложнее и дороже – добираться до фестивалей и других городов нужно издалека.

Горжусь нашими постановками. Спектакль в музыкальном театре – это чаще всего большая форма, а значит масштабные декорации, огромная творческая группа, в спектакле обычно занято больше 100 человек, а значит сотни костюмов. А еще музыкальный и драматургический материалы, которые часто необходимо создавать с нуля, приглашать для этого авторов. Но, с другой стороны, все эти трудности и затраты оправданы, когда получаются отличные постановки, которые идут только в нашем театре. Считаю, что в результате Иркутский музыкальный заявил о себе, вышел на новый, более высокий уровень.