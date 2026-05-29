Школьник из Иркутска сдал полиции вора, который украл карту его бабушки

17-летний житель Иркутска Семён Дроздов отследил мужчину, который украл банковскую карту у его бабушки. Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В преддверии 1 июня глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды 17 подросткам. Церемония прошла в Москве, на неё пригласили ребят из 13 регионов страны. Самому юному герою исполнилось девять лет. Школьники помогли раскрыть преступления, задержать воров и даже спасли брошенного младенца.

В их числе оказался 17-летний житель Иркутска Семён Дроздов. Юноша отследил мужчину, который украл банковскую карту у его бабушки, и указал полицейским на вора. Также награды получили подростки из ЛНР, Ростовской области, Нижневартовска, Перми, Чебоксар, Приморья, Свердловской области и Москвы.

- В экстремальных ситуациях вы подтвердили свою зрелость, не прошли мимо чужой беды, не побоялись дать отпор. Доказали, что безопасность - общее дело, и неважно, сколько вам лет и где вы живёте. В сложный момент не остаться в стороне - это и есть настоящее единство, - обратился к ребятам Владимир Колокольцев.